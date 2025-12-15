　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　55(　　55)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
豊証券　　　　　　　　　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　21(　　21)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　1212(　　 0)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　72(　　72)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　61(　　61)
ソシエテジェネラル証券　　　　　38(　　38)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
バークレイズ証券　　　　　　　　 6(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯4万9875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース