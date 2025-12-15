「日経225オプション」1月限コール手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
JPモルガン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岡三証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
JPモルガン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 12( 12)
豊証券 12( 12)
SBI証券 14( 10)
楽天証券 9( 9)
安藤証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
野村証券 1212( 0)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 72( 72)
ABNクリアリン証券 61( 61)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
SBI証券 8( 8)
豊証券 8( 8)
バークレイズ証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
楽天証券 25( 25)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
