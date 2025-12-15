£Í£Ä£Ö¡¢º£´üÇÛÅö¤ò¸«Á÷¤ê
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó <3902> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬12·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(18:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£TOB¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾Íè9±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤¿25Ç¯12·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¡¢ËÜ¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤Î½êÍ¼Ô¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¿·³ôÍ½Ìó¸¢¼Ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿·³ôÍ½Ìó¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´È½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë»Ý¤Î·èµÄ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢¾åµ¼èÄùÌò²ñ·èµÄ¤Ï¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤¬ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±µÚ¤Ó¤½¤Î¸å¤Î°ìÏ¢¤Î¼êÂ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤¬Åö¼Ò¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÊÂ¤Ó¤ËÅö¼Ò³ô¼°¤¬¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆüÊÌÅÓ¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿Åö¼Ò°Õ¸«É½ÌÀ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÆâÉôÎ±ÊÝ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é°ÂÄêÅª¤ÊÇÛÅö¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶ÈÂÎ¼Á¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆâÉôÎ±ÊÝ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÀÓ¤ä»ñ¶â¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·Åù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·Íø±×ÇÛÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë¤ª¤±¤ëÇãÉÕ¤±Åù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇµÚ¤Ó·èÄê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î´ü¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤·¡¢2025Ç¯12·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
