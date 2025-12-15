●あす16日(火)朝は底冷え強まる

●天気は周期変化 17日(水)は一時雨で今週末もぐずつく

●気温は今週後半は上昇傾向 天気・気温変化に合わせて大掃除など計画的に

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





週末に一時強まった冬型気圧配置は、きょう15日(月)は西から次第に緩んできました。しかし、まだ上空には寒気が居座り、寒気の影響に伴う雲も残りやすく、日ざし途切れがちの天気だったこともあり、きょう15日(月)も気温症状が鈍く、体が縮こまる寒さが続きました。





今夜～あす16日(火)朝にかけては、高気圧の中心が九州付近に進むことで、県内は、よりしっかり晴れてきそうですが、夜間の晴天、ということで、放射冷却に伴う強い底冷えに注意が必要です。



一方、この高気圧が通り過ぎたあとからは、周期的に天気が移り変わっていきます。





あさって17日(水)は未明～昼頃中心に一時雨、また、今週末あたりも天気が大きく崩れるタイミングがありそうですが、しばらくは大陸方面からの寒気の流れ込みはなく、師走のこの時期としては、少々暖かいくらいまで気温が上がっていきそうです。



この寒さが和らぐタイミングを大掃除、特に水が冷たいと辛い水仕事関連に活用していくなど、年の瀬の様々なやるべきことを計画的に進めることに、上手に活用していきましょう。





今夜～あす16日(火)朝は、夜中に晴れることによる放射冷却の影響で少々底冷えが強くなり、山間部では氷点下の冷え込みの所も多いでしょう。日中の気温は前日よりやや高めとなるものの、日中はだんだん雲が目立つ空となり、日差しの温もりは今ひとつ。夜は北部中心に、にわか雨の可能性もあるため、お出かけには折りたたみ傘を用意しておくと安心です。





17日(水)は、未明頃から昼前後までの午前中を中心に雨が降ったり止んだり、とぐずつく天気に。その後、木曜日、金曜日は晴れ間多くなりますが、週末がまた下り坂、と、天気は周期的に変わっていくでしょう。また、今週後半は季節を1か月くらい後戻りの、暖かさを感じるくらいの日が、しばらく続きそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

