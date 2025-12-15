俳優の森田望智さんが15日に都内で行われた「第50回報知映画賞」の表彰式に登壇し、助演女優賞を受賞しました。



森田さんは、映画『ナイトフラワー』の演技で、助演女優賞を受賞。

本作は、借金取りに追われ、生活苦のなかで2人の子どものために危険な世界に足を踏み入れようと決意する、北川景子さん演じる主人公・夏希と、夏希のボディガード役を買って出た格闘家・多摩恵（森田さん）との2人が描く、切なくもスリリングなヒューマンサスペンス。

撮影にあたり体重を７kg増量させ、体当たりで役作りして撮影に挑んだことも話題になりました。





ワンショルダーの大胆な黒のドレス姿で表彰式に登壇した森田さん。表彰式には、同作で森田さん演じる多摩恵が所属する事務の会長を演じた俳優の光石研さんが花束を持って登場すると、それまでのやや緊張した表情から一転。ぱぁっと花が咲いたような笑顔を浮かべ、“本日はこのような素敵な賞をいただき、大変嬉しく光栄に思っています。光石さんも来てくださってありがとうございます。途中でお金を持ち逃げしていなくなってしまう役で…最後まで一緒にいられなかったからきょう嬉しいです！”と満面の笑みで話すと、会場は笑いに包まれました。森田さんが、演技で賞を受賞したのは、2019年、本作と同様、内田監督作品『全裸監督』で新人賞を受賞した以来。映画で賞を受賞するのは初めてだといいます。“監督との出会いは、私がオーディションに落ち続けていて、仕事が全く無いなか、『全裸監督』のオーディションで私を見つけてくださり…私を日陰から少し日の当たる場所に連れて行ってくれた最初の監督であります”と明かしました。





さらに、「技術的に上手いタイプではないから、上手くやるのは諦めて、『すべては内面、すべては感情』です」といった言葉をいただいて。一生懸命、その役の気持ちを考えて、理解しようという気持ちを忘れずに今までこつこつとやってきたつもりではあります。役との向き合い方がスクリーンに少し魂を宿せたのではないかなと、そんな賞をいただけた気がして本当に感謝しています”とはにかみました。







今回、映画『ナイトフラワー』は北川景子さんが主演女優賞を受賞し、合わせて2冠。

“きょう北川景子さんと共にこの報知映画賞の舞台に立てたことをすごく嬉しく誇らしく思っています。まだまだうまくなれるよう、素敵な俳優さんになれるよう頑張ってまいります”と笑顔で挨拶をしめくくりました。



