俳優の北川景子さんが15日に都内で行われた「第50回報知映画賞」の表彰式に登壇し、主演女優賞を受賞しました。



【写真を見る】【 北川景子 】 体当たり演技で主演女優賞 「子を持つ母として励みをもらった」 椎名桔平のサプライズ登場に驚き笑顔 【 第50回報知映画賞 】



北川さんは映画『ナイトフラワー』の演技で、主演女優賞を受賞。

本作は、借金取りに追われ、生活苦のなかで2人の子どものために危険な世界に足を踏み入れようと決意する主人公・夏希（北川さん）と、夏希のボディガード役を買って出た格闘家・多摩恵（森田望智さん）との2人が描く、切なくもスリリングなヒューマンサスペンス。

背中の大きく開いた大胆な黒のノースリーブドレスで登壇した北川さん。

かつてドラマ『謎解きはディナーのあとで』で共演し、プライベートでも仲が良いという俳優の椎名桔平さんがサプライズ登場すると北川さんは「えぇ？！」と驚いた様子を見せました。







椎名さんが“同じ事務所の俳優仲間として、北川さんのいちファンとして受賞を嬉しく思います。(共演した)10年前はまだあどけない女の人というか少女というか、とても鵜瑞々しくて。コメディドラマだったんですが、「きっとこの人は年を重ねて全く違う役で大きな華を咲かせる女優さんになるんじゃないか」と思っていました。それがこの内田監督の『ナイトフラワー』だったんじゃないかなと思います”と受賞を祝い、花束を贈呈しました。

北川さんは、“新人の頃を知ってくださっている先輩から、このような場所で花束をいただけるなんてとっても夢のようです”と感謝を述べました。





本作は森田望智さんが助演女優賞を受賞し、合わせて2冠。

“一緒に命を燃やして演じてきました森田望智さんと一緒に賞をいただきましたことを非常に嬉しく思います”と続けました。





映画では貧困家庭で２児のシングルマザーを演じた北川さん。

“とっても困難な状況にあっても、希望を捨てずに、正しい選択ばかりではありませんが、命を削って大切な家族や子どもを守り抜くという役柄が、私も一人の人間として、子どもを持つ母親としても非常に励みをもらったなと思います”と話しました。

おしまいに、“俳優という仕事は役を通して成長できるのが素晴らしいと思って２２年間続けてくることができました。映画というのは作品を通じて未来永劫、ずっとお客様に夢や希望を与えられるのが素晴らしい仕事だなと思っています。これからも日本映画のために自分の持ちうる能力を役立てられるような役者としてあり続けたいと思います”と堂々のスピーチ。集まった観客から大きな拍手が沸きました。



【担当：芸能情報ステーション】