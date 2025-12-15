姿勢と呼吸を整えてくびれ強化！１日３分【ぽっこりお腹と猫背を改善する】簡単エクササイズ
ウエストのくびれが欲しい、猫背や浅い呼吸を改善したいという方におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【マーメイドストレッチ】。体側を大きく伸ばしながら呼吸を深めることでインナーマッスルを刺激し、自然とお腹周りが引き締まります。さらに姿勢改善やリラックス効果も期待できるのも魅力です。
マーメイドストレッチ
（１）両ひざを立てて座り、右脚をかかとをお尻につけるように倒す
（２）左脚を倒してかかとを体の中心に置き、右の手指を床に置く
（３）左腕を天井方向に伸ばす
（４）一旦息を吸い、息を吐きながら右ひじを曲げて左の体側を気持ちよく伸ばしてゆっくり５呼吸（約１分間）キープする
▲みぞおちから上を伸ばすイメージです
終わったら脚と腕を変えて反対側も同様に行います。なお、実践時は体を骨盤から曲げてしまう、肩の位置が上がってしまうといった姿勢になると効果を得られないので、注意してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞