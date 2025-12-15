ÆÃÊÌÂç²ñ¡¢³Æ10¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡¡J¥ê¡¼¥°¡¢ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ë³øËÜË®ÌÐ¾Þ
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯2¡Á6·î¤Ë¹Ô¤¦ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¤·¡¢J1¤ÏÅì¤¬¼¯Åç¡¢¿å¸Í¡¢±ºÏÂ¡¢ÀéÍÕ¡¢Çð¡¢FCÅìµþ¡¢ÅìµþV¡¢Ä®ÅÄ¡¢Àîºê¡¢²£ÉÍM¡¢À¾¤ÏÀ¶¿å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢GÂçºå¡¢CÂçºå¡¢¿À¸Í¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¤Î10¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇ½ª½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£J2¤Ø¤Î¹ß³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¸ÂÄê¤È¤·¤Æ¡¢³øËÜË®ÌÐ¾Þ¤òÁÏÀß¡£ÃË»Ò¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á75ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢º£Ç¯8·î¤Ë»àµî¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢J1¤ÈJ2¡¦J3Á´ÂÎ¤ÇºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ÎÁª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡£