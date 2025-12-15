¿ûÅÄ¾Úö¡¡¡Ö¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¼ÂÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿Ç¯²¼½÷Í¥¤È¤Ï¡¡¡Ö°µÅÝÅª¤Ê²Ú¡×¤âÁÇ´é¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é¿ûÅÄ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê31¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£»£±ÆÃæ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥í¥±¥Ð¥¹¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿ºÝ¡¢Æü¸÷¤¬´é¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿ûÅÄ¤¬¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¡Ö¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡¢¿²¤È¤¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÂçºå¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤ÏÆó³¬Æ²¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢ºÇ½é²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡£¤½¤Îº¢¤â¤¦±Ç²è³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Ú¤È¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤«¡Ä±Ç²èÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ç¯²¼¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÊÌ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Æó³¬Æ²¤âµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¤À¤È¸ì¤ê¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢¤ä¤Ä¤ÎÊý¤¬¥ª¥«¥ó¡Ä¡£¾ï¤Ë¡È¤ª¤Ê¤«¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡É¤È¤«¡È¤³¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó°û¤à¡©¡É¤È¤«¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥ª¥«¥ó¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁÇ´é¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£