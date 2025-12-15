朝の情報バラエティ番組『DayDay.』（日本テレビ系）の司会を務める「南海キャンディーズ」の山里亮太。12月8日から3日間連続で番組を欠席し、視聴者を心配させていたが、11日の放送で復帰した。番組冒頭、にこやかに「ただいま戻りました」とあいさつし、元気な姿を見せた。

気になる欠席の理由について、山里は10日深夜のラジオ番組『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオほか）で報告していた。

「山里さんは『先週、多忙すぎて。パーンとなっちゃった。体力が（底を）尽いて』と、多忙のため体調を崩したことが原因だと語っていました。

山里さんは月曜日から金曜日は『DayDay.』、水曜日の深夜にラジオ番組『不毛な議論』、さらに土曜日の朝には『土曜はナニする!?』（フジテレビ系）と、日曜日以外にはすべて生放送番組を抱えています。

しかも12月は、年末年始の特番の収録が続くシーズンです。とくに2025年は、2日にオードリー・若林正恭さんとの4年ぶりの共演番組『たりないふたり』（日本テレビ系）の収録があり、その後の打ち上げは深夜0時まで盛り上がったそうなので、収録と合わせると、この日だけで20時間稼働したことになります。この過酷なスケジュールでは、体調を崩してしまうのも無理はないでしょう」（芸能記者）

そんな多忙の合間に、山里がおこなっていたある活動が注目を集めている。「AERA」12月15日号のインタビューを受けた山里は、フィリピン・マニラの貧困地域で進めている社会貢献活動を明らかにしたのだ。

「NPO法人『ACTION』と協力し、現地の小学校に低栄養の子どもたちのための『赤メガネ食堂』をオープンさせたのです。建設費は山里さん持ちです。2025年8月下旬のオープン以来、100人の子どもたちに給食を無料提供しているということです」

きっかけは妻である女優・蒼井優の提案。自身の人間としての厚みにコンプレックスを感じ、それと向き合うため見識を広げたいと考えていた山里に、蒼井がママ友を通じてJICA（国際協力機構）との縁をつないだのだ。

山里は2023年にフィリピンへ渡航。現地で支援団体の代表と出会い、スラム街の子どもたちの状況を目の当たりにしたことが転機となったという。

彼の取り組みについて、放送作家が語る。

「この活動に対して、山里さんは周囲から『売名』『偽善』という心ない言葉を向けられることもあるそうですが、それでも山里さんはこの活動に喜びや達成感を感じているようです。お笑いという、競争の厳しい業界のなかでがんばる原動力にもなっているようです」

Xでは、山里の社会活動に対して《彼のやってる事業は現地の子供の為、素晴らしい》などと静かな感動が広がっている。だが心配なのはやはり山里の“過労”問題だ。

「売れっ子芸人の宿命とはいえ、あまりにも体を酷使しすぎているようにみえます。山里さんはこの支援について『継続が大事』と語っていますが、体調を崩してしまってはそれもできませんから」（同前）

視聴者に笑いを届けながら、フィリピンの子どもたちにも生きる希望を与えている山里。くれぐれも体調には気をつけてほしい。