来年の百万石行列で、前田利家公とお松の方を演じる2人の主役が15日、その意気込みを語りました。



東京都内で行われた記者会見。



来年の大河ドラマで、それぞれ前田利家公とお松の方を演じることから、今回の行列での配役が決まった俳優の大東駿介さんと菅井友香さんが、思いを語りました。



俳優・大東 駿介 さん：

「歴史上の人物の中でも利家というのは一つ、憧れの人物だったので、それ(大河ドラマ)が決まったときにうれしかったのですが、薄々、百万石まつり呼んでいただけるんじゃないかなと、淡い期待をしていたところに、本当にこのお話をいただいて、なお、うれしかったですね」

俳優・菅井 友香 さん：

「地元の方の温かさや歴史や文化が息づく街並みにすごく感動して、大好きになったので金沢が、 百万石まつりに松として出演させていただけると聞いて、とっても夢のようでした」

また、菅井さんは、馬術が得意だといいますが、百万石まつりでは馬に乗るのは大東さんのみ。



菅井さん：「松も乗馬のたしなみもあったと思うので、技術は持っていたんじゃないかなと思います」

大東さん：「乗りたいよな」

菅井さん：「乗りたいですね。きっと利家と乗っていたこともあるのかなとイメージすると、 乗りたい気持ちもありますね」



そして、大東さんが、例年の観覧人数について聞くと…



「延べ45万人」



俳優・大東 駿介 さん：

「45万人！？ 45万人ですか、多すぎてよくわからない。それだけ前田利家という人物、 松という人物が金沢でも愛されているし、もともとこの百万石まつりというのが、戦後の復興のために金沢の人たちの背中を押すために始まった祭りということで、今、まさに能登でもまだ大変な思いをしていらっしゃる方たくさんいると思うので、まさに復興、本来このお祭りが持っている意味というのも今、まさにあるんじゃないかなと思っているので、今回の大河ドラマと一緒に日本で盛り上げていけたらなという思いを持って、参加させていただければなと思います」



当日は大河ドラマと同じ衣装とメイクで、行列に参加することになっているという2人。



石川そして全国へ、百万石の歴史と文化を届けてくれることに期待です。