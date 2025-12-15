松本若菜「抜け殻となっています」 最終回の『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット公開
女優の松本若菜が15日までにインスタグラムを更新。14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）のオフショットを公開した。
【写真】妻夫木聡との2ショットも
『ザ・ロイヤルファミリー』は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳らが出演。本作で松本は生産牧場を経営する野崎加奈子を演じていた。
14日の最終回放送後、松本はインスタグラムに「ついに終わってしまいました…。ただいま抜け殻となっています」と『ザ・ロイヤルファミリー』のオフショットを投稿。複数公開されている写真には、競馬場に笑顔で佇む松本のソロショットや、主演の妻夫木との2ショット、牧場で笑顔を見せる姿などが収められている。
投稿の中で松本は、ドラマを振り返り「本当にさみしいなぁ お馬さん可愛かったなぁ 想いが熱かったなぁ たくさんの学びがあったなぁ 全部が楽しかったなぁ」とコメント。さらに「ずっと夢だった日曜劇場。妻夫木さんをはじめ、キャスト、スタッフ全員の熱量があれば、限界と感じることも通過点と思える力強い現場でした」とつづっている。
■松本若菜（まつもと わかな）
1984年2月25日生まれ。鳥取県出身。2007年放送の『仮面ライダー電王』（テレビ朝日系）で女優デビュー。テレビドラマや映画の話題作に数々出演する中、2022年放送の『やんごとなき一族』（フジテレビ系）での怪演で脚光を浴びる。2024年放送の『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）でゴールデンプライムタイムの連続ドラマ初主演を務める。2025年は主演ドラマ『Dr.アシュラ』（フジテレビ系）も放送された。
引用：「松本若菜」インスタグラム（@matsumoto_wakana）
【写真】妻夫木聡との2ショットも
『ザ・ロイヤルファミリー』は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳らが出演。本作で松本は生産牧場を経営する野崎加奈子を演じていた。
投稿の中で松本は、ドラマを振り返り「本当にさみしいなぁ お馬さん可愛かったなぁ 想いが熱かったなぁ たくさんの学びがあったなぁ 全部が楽しかったなぁ」とコメント。さらに「ずっと夢だった日曜劇場。妻夫木さんをはじめ、キャスト、スタッフ全員の熱量があれば、限界と感じることも通過点と思える力強い現場でした」とつづっている。
■松本若菜（まつもと わかな）
1984年2月25日生まれ。鳥取県出身。2007年放送の『仮面ライダー電王』（テレビ朝日系）で女優デビュー。テレビドラマや映画の話題作に数々出演する中、2022年放送の『やんごとなき一族』（フジテレビ系）での怪演で脚光を浴びる。2024年放送の『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）でゴールデンプライムタイムの連続ドラマ初主演を務める。2025年は主演ドラマ『Dr.アシュラ』（フジテレビ系）も放送された。
引用：「松本若菜」インスタグラム（@matsumoto_wakana）