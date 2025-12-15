“軽トラ女子”グラドル27歳、写真集の撮影姿が「スタイル抜群」「最高です」「美しすぎる」と絶賛の声
グラビアアイドルの三田悠貴が、15日にインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ動画を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。 2024年12月19日には1st写真集『み・た・い？』（株式会社ワン・パブリッシング）を発売し、今回の投稿ではその撮影姿を投稿。タイトなタンクトップ姿やワンピース姿を収めた。ファンからは「スタイル抜群」「最高です」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』（竹書房）を発売している。
引用：「三田悠貴」インスタグラム（@mitachan_y）
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。 2024年12月19日には1st写真集『み・た・い？』（株式会社ワン・パブリッシング）を発売し、今回の投稿ではその撮影姿を投稿。タイトなタンクトップ姿やワンピース姿を収めた。ファンからは「スタイル抜群」「最高です」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。
引用：「三田悠貴」インスタグラム（@mitachan_y）