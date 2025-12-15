“可愛すぎる”卓球女子21歳、デコだし姿が「透明感スゴすぎ」「ホント綺麗」とネット絶賛
“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が、15日までにインスタグラムを更新。オフショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
普段は前髪をおろした姿を見せている菊池。今回はおでこを出した近影を投稿。カメラに向かって優しい笑顔を向けた。ファンからは「透明感スゴすぎ」「ホント綺麗」などのコメントや、ハートの絵文字が多数集まっている。
昨年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートした菊池は、卓球で全国大会に出場するほどの実力者。プロダクションに所属する前からSNSを積極的に活用しユニフォーム姿やオフショットを公開。“かわいすぎる卓球女子”とネットからの支持を集めていた。タレント活動開始後は、モデル姿や宣材ショット、雑誌グラビアでも話題を呼んでいる。
引用：「菊池日菜」インスタグラム（@hina_ii211）
