北川景子はノースリーブ・森田望智はワンショル…授賞式で美デコルテ輝くドレス姿【第50回報知映画賞】
【モデルプレス＝2025/12/15】「第50回報知映画賞」の授賞式が15日に都内で行われた。北川景子、森田望智が華やかな衣装で登壇した。
【写真】北川景子、授賞式での華やかなドレス姿
映画「ナイトフラワー」での演技が評価され、主演女優賞を受賞した北川は美しいデコルテが際立つブラックのノースリーブドレス姿で登場。大きなジュエリーがあしらわれたシルバーのアクセサリーで輝きを増した。
同じく同作での演技が評価され、助演女優賞を受賞した森田は美しいデコルテが輝くブラックのワンショルダードレス姿で登場。パンツスタイルで個性を放った。
同賞は、スポーツ新聞が単独開催する初の映画賞として1976年に誕生。各賞は作品、主演男女優、助演男女優、新人、海外作品の7部門を選出。第10回（1985年度）からは監督賞、第42回（2017年度）からはアニメ作品賞、第50回（2025年度）からはBS10プレミアム賞も加わり、年によって特別賞が選定される。（modelpress編集部）
作品賞・邦画部門：「国宝」（監督：李相日 配給：東宝）
作品賞・海外部門：「エミリア・ペレス」（監督：ジャック・オーディーアール 配給：ギャガ）
アニメ作品賞：「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」（監督：外崎春雄 配給：アニプレックス）
主演男優賞：吉沢亮「国宝」
主演女優賞：北川景子「ナイトフラワー」
助演男優賞：佐藤二朗「爆弾」
助演女優賞：森田望智「ナイトフラワー」
監督賞：李相日「国宝」
新人賞：松谷鷹也「栄光のバックホーム」
BS10プレミアム賞：「国宝」（監督：李相日 配給：東宝）
【Not Sponsored 記事】
◆北川景子＆森田望智、美デコルテ輝かせたブラックドレス姿
◆第50回報知映画賞
◆第50回報知映画賞 各賞
