歴代共演者にクリスマスケーキを贈るトム・クルーズ、『ザ・マミー』共演俳優は除外!?
友人や歴代共演者、関係者への記念日のお祝いは欠かさないと評判のトム・クルーズ。クリスマスの時期には毎年、ココナツケーキを贈ることで知られるが、トムの主演作で珍しくイマイチな結果となった『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』の共演俳優が、ケーキを受け取っていないと告白。代わりにもらっている特別なギフトとは？
【写真】トム・クルーズから届いたお菓子の家がかわいすぎる！
2017年公開の『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』でトムと共演したジェイク・ジョンソンが、この度インスタグラムを更新。同作で共演後、すぐに「伝説のケーキが届くようになった」が、「数年前、乳製品が苦手だと彼に認めました」と告白した。
「すると翌年、彼は僕の子どもたちの名前が入ったジンジャーブレッドハウスを贈ってくれたのです。以来毎年贈ってくれます。とてもうれしく、今では我が家のクリスマスの伝統となり、ホリデーシーズンを彩ってくれています」とコメント。「エリザベス」「オリヴィア」と名前の入った、赤い屋根やドア、庭まで精巧にデコレーションされた、かわいらしいジンジャーブレッドハウスの写真も公開された。
投稿の最後には、「これは僕からの公開感謝状であり、史上最高の主演俳優への喝采です。ありがとう、トム・クルーズ」と感謝の言葉を添えている。
トムの心温まる気遣いに、コメント欄には「とっても素敵」「最高の贈り物」「すごい！ 優しいね」「トムは本当に思いやりがある」といった反応が寄せられている。
なお、トムから贈られたギフトについて公に語るセレブはほかにもいる。2005年公開の『宇宙戦争』で親子を演じたダコタ・ファニングは、撮影中に迎えた11歳の誕生日に初めての携帯電話を贈られて以来、毎年トムから誕生日プレゼントを受け取っていると告白。
また、女優でテレビ司会者のロージー・オドネルは、「私のトミーがココナツケーキを贈ってくれた！ 彼大好き」と綴り、インスタグラムにてココナツケーキの写真を投稿。毎年ホリデーシーズンにトムから贈られることを明かし、「25年も知ってるけど、彼は誕生日や他のイベントを一度も逃したことがない」と語っていた。
引用：「ジェイク・ジョンソン」インスタグラム（＠mrjakejohnson）
