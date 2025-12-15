ばんばんざい・みゆ、野菜たっぷりヘルシー夕食公開「見習いたい」「美意識高くて尊敬」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが12月14日、自身のInstagramを更新。夕食を調理する様子を公開した。
【写真】26歳美人YouTuber「自然体な姿に親近感」ヘルシー夕食を調理する様子
みゆは「Night routine」と記して夕食を調理して食べる様子や夜のスキンケアなどの動画を投稿。レタス、大根、長ネギ、豆腐の食材を紹介し、それらをカットして鍋に入れ、調味料を加えて煮込む様子、出来上がった料理と野菜たっぷりのサラダ、揚げ物を食卓に並べて食べている姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「ヘルシー」「盛り付け素敵」「自然体な姿に親近感」「自炊見習いたい」「理想の女性」「美意識高くて尊敬」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
