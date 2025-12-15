韓国のサイケデリックロックバンド・Silica Gelが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場した。

第620回の今回披露するのは、韓国のSNS世代を中心に火が付き、バンドの知名度を大きく押し上げるきっかけになったという2022年リリースの楽曲「NO PAIN」だ。バンドサウンドとシンセサイザーが融合された、優しくも力強さのある本楽曲を、一発撮りで日本のメディア初パフォーマンス。

■Silica Gel コメント

『NO PAIN』は、Silica Gelの代表曲のひとつです。

我々のライブ会場で最も反応が良い曲ですし、「THE FIRST TAKE」で披露した理由は、今回のパフォーマンスを見てくださる方々と、コンテンツ視聴に続いてオフラインの会場でも、この曲を一緒に歌えるようになればいいなと思って選曲してみました。

