『星野源と松重豊のおともだち』26年1.7放送開始 音楽を愛する2人が旅へ
2026年1月7日よりNHK総合にて新番組『星野源と松重豊のおともだち』（毎週水曜23時）がスタートする。
【写真】星野源と松重豊、世代を超えた親友が旅をしながら音楽を聴き、語り合う
『おげんさんといっしょ』『星野源のおんがくこうろん』『おげんさんのサブスク堂』―音楽家・星野源自身が企画してきた新感覚の音楽番組シリーズに新たな1ページが加わる。
“聴く場所そのもの”を変えると、音楽は生まれ変わる。星野源が新たに掲げたテーマは、「音楽をいろんな環境と混ぜてみよう！」。
星野源と松重豊、“音楽が大好き”という共通項で結ばれ、気づけば互いを深く信頼し合う、「音の友達＝おともだち」となった2人が、スタジオを飛び出し、街へ。旅をしながら音楽を聴き、語り合う。世代を超えた親友だからこそ生まれる、音楽をまっすぐに語り合う時間が、旅路の中で自然とこぼれていく。
初回の旅先は、鎌倉。海辺、定食屋、路地裏のカフェ―暮らしと地続きの風景の中で、好きな音楽を、さまざまな環境で鳴らしてみる。場所によって変わる、“響き方”“感じ方”“記憶の立ち上がり”。そして2人の旅は、韓国、沖縄など、さまざまな場所へ。同じ音楽なのに、まったく違って聴こえる。ナチュラルで楽しい、豊かな会話に花が咲く。そんな“音楽の不思議”を味わえる番組だ。
旅の案内役は、あらゐけいいちがキャラクター＆ロゴデザインを手掛けた「おんぷん」（CV：加賀美幸子）。
新番組『星野源と松重豊のおともだち』は、NHK総合にて2026年1月7日より毎週水曜23時放送。
