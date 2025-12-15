826aska¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê
826aska¤¬¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢Âç¹¥É¾¤Î¹±Îã¸ø±é ¡ãValentine Live¡ä¤òÌ¾¸Å²°ReNY limited¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µî¤ë11·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ãLive Tour 2025 ¡ÈInfinity¡É TOUR FINAL¡ä¤ò³«ºÅ¡£¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÆü¤ÎÇ®µ¤¤äÎ×¾ì´¶¡¢²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤â´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡ãLive the Electone 2025 Final¡ä¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½ª±é¸å¤Î¤ª¸«Á÷¤ê¤ä¡¢ÃêÁª¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤è¤ê¶á¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë´ë²è¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢826aska¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÂ³¤¯¡£12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°SPADE BOX¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢1Éô¡¦2Éô¤È¤â¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÆÁÅç club GRINDHOUSE¤Ë¤Æ¡ãÁ´¹ñÀ©ÇÆ¥é¥¤¥Ö¡Á¤ï¤¿¤·¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤¬²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¡£Ç¯Æâ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¿À¸Í¸ø±é¤ò´Þ¤á¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯¤ò¸Ù¤¤¤À2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà ¾®¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ãLive the Electone 2026 FIRST!¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö826aska 2026 Calendar¡×¤¬¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¤è¤ê¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢ÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¡¿Âî¾å¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö2¥ö·î¤Ë1Ëç¡×¹½À®¡ÊÇ¯´Ö6Ëç¡Ë¤«¤é¡¢1¥ö·î¤Ë1Ëç¤Î¹½À®¡ÊÇ¯´Ö12Ëç¡Ë¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´12Ëç¤Î826aska¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û
¢£ ¡ãValentine Live¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²°ReNY limited
³«¾ì¡¿³«±é¡§
¡ 13:00¡¿13:30
¢ 16:00¡¿16:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÊ¡§\8,260
»ØÄêÀÊ¡§\6,500
¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡§ÊÌ¡Ë
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡ÊºÇÂ®¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼Àè¹Ô¡Ë
¡ https://eplus.jp/sf/detail/2582290001-P0030080P021001?P1=0175
¢ https://eplus.jp/sf/detail/2582290001-P0030080P021002?P1=0175
³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡Ê12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=HB080037
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=478061
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
È÷¹Í¡§
¡¦Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤
¢£¡ã Á´¹ñÀ©ÇÆ¥é¥¤¥Ö¡Á¤ï¤¿¤·¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤¬²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Á¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÆÁÅç club GRINDHOUSE
³«¾ì¡¿³«±é¡§
¡ 13:00¡¿13:30
¢ 16:00¡¿16:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
»ØÄêÀÊ¡§\6,000
¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡§ÊÌ¡Ë
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§
¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡ https://eplus.jp/sf/detail/2582290001-P0030077P021001?P1=0175
¢ https://eplus.jp/sf/detail/2582290001-P0030077P021002?P1=0175
¢£ ¡ãLive the Electone 2025 Final¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¿À¸Í»Ô»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë
³«¾ì¡¿³«±é¡§14:00¡¿14:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
»ØÄêÀÊ¡§\6,000
¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡§ÊÌ¡Ë
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§
¥¤¡¼¥×¥é¥¹
https://eplus.jp/sf/detail/2582290001-P0030078P021001?P1=1221
È÷¹Í¡§
¡¦Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ª¸«Á÷¤ê
¡¦ÃêÁª¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ³«ºÅ
¢£ ¡ãLive the Electone 2026 FIRST!¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà ¾®¥Û¡¼¥ë
³«¾ì¡¿³«±é¡§
¡ 13:00¡¿13:30
¢ 17:00¡¿17:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
»ØÄêÀÊ¡§\6,000
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2542712
¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡ https://eplus.jp/sf/detail/2582290001-P0030079P021001?P1=0817
¢ https://eplus.jp/sf/detail/2582290001-P0030079P021002?P1=0817
¢£ ¡ãChristmas Live¡ä¡ÊSOLD OUT¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²°SPADE BOX
³«¾ì¡¿³«±é¡§
¡ 13:00¡¿13:30
¢ 17:00¡¿17:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§SOLD OUT
