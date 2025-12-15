黒より茶よりもこの色！【40・50代】白髪を上品にぼかす♡「ベージュカラー」

髪色は印象を左右するポイントとして、慎重に選びたいもの。今回注目するのは、透明感を演出しながら白髪を上品にぼかす「ベージュカラー」です。肌馴染みの良い色味で、40・50代の顔まわりをぱっと明るく若々しく見せてくれそうなんです。大人女性にぴったりなベージュカラーを取り入れた、おすすめヘアスタイルをチェックしていきましょう。

明るいベージュが軽やかさを演出

ヘアスタイリストの@kaito_litze.osakaさんが、「白髪ぼかしハイライトベージュ」と紹介しているデザインカラー。細かなハイライトが白髪を自然にぼかしながら、立体感を演出しています。重くなりがちな長めボブも、ベージュカラーを組み合わせることで軽やかな雰囲気に仕上がっています。

冬ヘアに◎ まろやかなベージュカラー

軽やかな毛流れが引き立つ、やわらかな印象のレイヤースタイル。ヘアスタイリストの@katayu1204さんによると、カラーは「まろやかクリーミィーベージュ」とのこと。冬の空気感に合いそうな透明感のある発色で、ダークトーンでも軽やかに見せられそう。

立体的で華やかなミルクティーベージュ

こちらのヘアスタイルは、明るいベージュが大人女性ならではの華やかさを引き立ててくれそう。ハイライトによって陰影が生まれ、立体的に仕上がっています。@katayu1204さんは、「白髪があるからといってあきらめないでください」とコメント。白髪を活かしつつ、おしゃれなヘアスタイルを楽しめそうです。

ナチュラルに白髪をぼかすくすみベージュ

こちらは、白髪を自然に馴染ませたナチュラルなショートボブ。肌馴染みのよいくすみベージュが洗練された印象を与えてくれそうです。ヘアスタイリストの@chikara.ito___さんは、「少し気分を変えたい時はハイライトもオススメ」「より透明感と柔らかさ、軽さを感じることができるスタイルになります」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@katayu1204様、@chikara.ito___様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri