櫻坂46、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』OPテーマに決定
櫻坂46が、2026年4月からはじまるTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマを手掛けることを発表した。
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』は、2024年4月〜10月で第1期が放送されており、今回は第2期。そんな中、本日アニメの新キービジュアルと主題歌アーティストが櫻坂46であることが発表となった。主題歌タイトルは｢What’s “KAZOKU”?｣。グループとしては初めてTVアニメの主題歌を手掛けることとなる。
◾️櫻坂46 コメント
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマを務めさせていただく事になりました。
グループとしてこのような形で作品に関わらせていただくことが夢の１つでもあったのでとても嬉しく光栄です。
｢What’s “KAZOKU”?｣は、“家族”をテーマにした、絆や温かさを感じてもらえるような楽曲になっています。同じ“桜”が付くグループとして、櫻坂46の楽曲を通して『夜桜さんちの大作戦』とたくさんの人を繋げる架け橋になれますように。
◾️TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期
2026年4月から毎週日曜午後5時〜
MBS/TBS系全国28局ネットにて放送開始
■13thシングル「Unhappy birthday構文」
発売日：2025年10月29日（水）
CD購入：https://sakurazaka46.lnk.to/20251029_13thSingle_PKG
▼「木枯らしは泣かない」
配信：https://sakurazaka46.lnk.to/Kogarashiwanakanai
▼「Unhappy birthday構文」
配信：https://sakurazaka46.lnk.to/Unhappybirthdaykoubun
▼「Alter ego」
配信：https://sakurazaka46.lnk.to/Alterego
◆Blu-ray付き
初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13430〜13431 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13432〜13433 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13434〜13435 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13436〜13437 / ￥2,000（税込）
◆初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
◆通常盤/CDのみ
CD only / SRCL-13438 / ￥1,200（税込）
・TYPE-A
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.木枯らしは泣かない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.木枯らしは泣かない -OFF VOCAL ver.-
12th Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~ <前編>
港区パセリ
美しきNervous
恋が絶滅する日
Anthem time
恋は向いてない
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう
・TYPE-B
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.青空が見えるまで
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.青空が見えるまで -OFF VOCAL ver.-
12th Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~ <後編>
もしかしたら真実
ブルームーンキス
Cool
泣かせて Hold me tight!
君のことを想いながら
・TYPE-C
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.I will be
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.I will be -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生「First Showcase」 <前編>
OPENING
特技披露
私服ファッションショー
・TYPE-D
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.Buddies (English Version)
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.Buddies (English Version) -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生「First Showcase」 <後編>
OPENING VTR
Overture
DANCE TRACK
自業自得
ドローン旋回中
死んだふり
VTR
静寂の暴力
I want tomorrow to come
櫻坂の詩
・通常盤
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない -OFF VOCAL ver.-
◾️ライブ情報
＜Buddies感謝祭2025 EX＞
2025年12月16日（火）・17日（水）幕張イベントホール
＜FUKUOKA MUSIC FES.2026＞
2026年1月24日（土）みずほPayPayドーム福岡
＜LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE 〜 櫻坂46 / 日向坂46 〜＞
2026年1月25日（日）Kアリーナ横浜
＜5th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞
2026年4月10日（土）・11日（日）MUFGスタジアム（国立競技場）
