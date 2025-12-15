¡ÚÆÈ¼«¡Û²¬»³¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¡¡Ìó7Àé㎡ÁýÃÛ¤ÎÊý¿Ë¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¸«¿ø¤¨¡¡²¬»³
²¬»³¶õ¹Á¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶èÆü±þ»û
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¡¢²¬»³¶õ¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤òÌó7000Ê¿Êý¥áー¥È¥ëÁýÃÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¬»³¸©¤Ï²¬»³¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î¹ñºÝÀþ¥¨¥ê¥¢¤òÅìÂ¦¤Ë32m¡¢ËÌÂ¦¤Ë15mÁýÃÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ÁýÃÛ¤¹¤ëÌÌÀÑ¤Ï¡¢Ìó7000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¹¤µ¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¥¨¥ê¥¢¤¬Ìó7200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¹ñÆâÀþ¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢Ìó8800Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñºÝÀþ¤¬2ÊØÆ±»þ¤ËÈ¯Ãå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î²þ½¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤äÂÑ¿ÌÂÐºö¤â¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡²þ½¤¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ï¡¢³µ»»¤Ç280²¯±ß¤«¤é320²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë²¬»³¶õ¹Á¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î´ðËÜ·×²è¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£