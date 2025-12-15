俳優の中村雅俊（７４）が１５日、都内で初監督＆主演映画「五十年目の俺たちの旅」（来年１月９日公開）の公開と原作本出版を記念したトークショーを、原作・脚本の鎌田敏夫氏と行った。

１９７５年に放送された連続ドラマで、節目ごとにスペシャルドラマ化もされた「俺たちの旅」を初映画化。中村は今作の主題歌も務めている。中村は、俳優の故松田優作さんの名前を出して「松田優作さんと２人で刑事物やっているときも、あの人はお説教が好きで、俺が歌を出していたりすると『役者は歌を歌っちゃだめなんだよ！』と。後に（歌を）出すんですけどあの人も」と思い出を明かして笑わせた。

観客から「監督として、アドリブについてどう思うか」と聞かれると「ある意味その場しのぎ。その場は意外なせりふだとうけるけど、見返すと結構つまらないパターンが多い」と持論。「松田さんとの刑事ものはアドリブをやってて、ゲストの人に『お前ら何のために台本があんのか分かってんのか！』と（言われた）」と振り返った。

その後の質問で「アカデミー賞を目指してますか？」と聞かれると、「あまりに唐突で言葉がないですけど」と笑いつつ、「一番はできるだけ多くの人に見てほしい」と呼びかけた。観客から「自分の中のアカデミー賞です！」と返されると、「台本通りですね！」とニヤリとした。