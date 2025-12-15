日本ハムは１５日、ファイターズガール９人が卒業することを公式インスタグラムで発表した。昨年の９人に続く２年連続の大量卒業となり、橋本莉々花、高野実、竹市琴美ら人気メンバーも含まれていたことでファンからは悲しみの声があがった。

きつねダンスで一世を風靡（ふうび）したファイターズガール。今年もダンスなどでスタンドを盛り上げてきただけに、９人の卒業発表には激震が走った。

Ｘでは「えっええファイターズガールの卒業メンバーほんとに？」「推しが２人も卒業してしまった」「はい、ビックリですよね」「たまげたなぁ．．．ってメンツが卒業しちゃうよファイターズガール」「知ってるファイターズガールの大半が卒業か」と多くのつぶやきが集まった。

今回卒業が発表されたメンバーは以下の通り。

上村優菜

上山真奈

鈴木穂乃花

高野実

竹市琴美

中桐衣麻

橋本莉々花

原藤由衣

南橋りお

人気メンバーの１人だった橋本は「ファイターズガールで過ごした３年間は私の宝物です」とつづり「少しでもファイターズとファンの皆様をつなぐ架け橋になれていたらうれしいです。ファイターズガールでの思い出は一生忘れません」と感謝の思いを記した。

ファイターズガールは卒業後、それぞれの分野で活躍を続けるメンバーが多い。きつねダンスのエースとして注目された滝谷美夢さんはタレントとして活動。現在はＦビレッジアンバサダーも務めている。昨年卒業した塩澤美咲さんはアイドルに転身した。