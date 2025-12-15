ダウンタウン浜田雅功、初の愛車を明かす「1万円の…」 2代目は「マークII」
ダウンタウン・浜田雅功が13日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。初めて買った車を明かした。
【番組カット】貴重なデュエット姿を披露した近藤真彦＆浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、ドラマ『3年B組金八先生』でのデビューから瞬く間にトップアイドルへと駆け上がり、カリスマ性と圧倒的な存在感で日本中を熱狂させたエンターテインメント界のレジェンド・近藤真彦が登場。「2025年は昭和100年！浜ちゃん＆マッチもタイムスリップで対決!?“大阪昭和レトロ”スポット巡り」と題して、大阪で街ブラロケを行った。
松屋町にある創業70年以上の駄菓子問屋で、懐かしの駄菓子とともに懐かしい車の写真を発見。レーシングチームのオーナー兼監督も務めている近藤から「浜ちゃん、車には興味ない？」と話題を振られた浜田は「1番最初に乗ったんは、1万円の（トヨタの）スターレット」と明かした。
続けて「その後（トヨタの）マークII」と自身の愛車遍歴を披瀝。「へえ」と聞いていた近藤だが、アイドル時代の免許事情を聞かれ「全然なかった。わりと僕がきっかけ」と言い「暗黙に『免許証取っちゃダメですよ』っていう時代があったんだけど、僕が取っちゃって」と告白。仮運転免許証を取得するも、その期間にドイツでの映画のロケが入ったことを回想した。
なお、TVerで見逃し配信中。20日午後1時53分終了予定。
