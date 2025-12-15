12月14日、横浜流星がInstagramを更新。蔦屋重三郎役で主演を務めたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が同日の放送で最終回を迎えたことを受けて、感謝を伝えた。

【写真】『べらぼう』で共演した子役の渡邉斗翔の肩を抱いた2SHOTなども公開

横浜は、自身のInstagramアカウントにて、「大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 最後まで蔦重の生き様を見届けてくださり、 ありがた山にございます。」「そして支えて下さり、共に走って下さった、 キャストスタッフの皆様にも感謝しています。」と感謝を述べた。

続けて、「森下先生の描く世界での蔦重を生ききって、 心から楽しかったし、たくさんのことを学びました。」「大河ドラマは日本の文化や歴史を皆様にお届けできる とても大切で、役者としても目標である作品です。」「これからも続くことを願っています！」などとコメント。

あわせて、同作で共演した染谷将太・橋本愛らと撮影した集合ショットや、子役の渡邉斗翔の肩を抱いた2ショットなどを公開した。

この投稿に対し、ファンからは大役を務め上げた横山への労いの声に加え、「一生心に残る作品になりました」「蔦重を生き抜いた流星くん、最高にカッコよかった」「一年楽しかったです」「来週から寂しくなるなぁ」といったコメントが寄せられていた。

横浜は、俳優としてドラマ・映画・舞台とさまざまな作品で存在感を発揮。今年公開されたロングランヒット映画『国宝』では、主人公の親友兼ライバルである大垣俊介役を演じて話題を呼んだ。今後は、2026年秋公開予定の映画『汝、星のごとく』で広瀬すずとダブル主演を務めることなどが決まっている。

