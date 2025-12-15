Mega Shinnosukeが楽曲制作、歌唱、映像監督を担当したポケモンのスペシャルMV「メガシンカのうた」が、ポケモンのYouTube公式チャンネルで公開された。

（関連：【映像あり】“メガシン”ことMega ShinnosukeによるポケモンのスペシャルMV「メガシンカのうた」）

同楽曲は、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 ソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』とNintendo Switch 2『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』の有料追加コンテンツ『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）』の配信を記念して製作された。

『M次元ラッシュ』にも登場する“メガシンカ”とは、一部のポケモンのみが可能な、進化の限界を超えたさらなる進化。トレーナーとポケモンとの間に強いキズナがあるとき、トレーナーが身に着けている“キーストーン”と、ポケモンの持つ“メガストーン”が共鳴することでメガシンカでき、パワーアップするとともに見た目も個性豊かに変化する。

今回公開となったMVでは、パーカッションのリズムがどこか気の抜けたメロディに乗って、メガシンカしたポケモンたちが体を動かす様子が描かれている。〈シンカシンカ…〉と繰り返される中毒性のある歌詞も特徴的で、“メガシン（Mega Shinnosuke）×メガシンカ”のコラボレーションとなっている。

＜Mega Shinnosuke コメント＞

「メガシンカのうた」音楽・映像監督担当させて頂きました。メガシンノスケです。メガシンノスケという名前は本名です。本当です。Xにてパスポートも公開しています。（見てください）

メガシンカという言葉が生まれるずっとずっと前にはもうメガシンノスケは地球に産まれていましたが、メガシンカが登場してからはネタにされる事も多々ありました。しかし、これで全ての人生の伏線が回収された気持ちです。嬉しいです。

メガシンカのうたとムービーを僕の好きなようにのびのびと作らせて頂いた出会いに感謝し、これからもポケモンを愛する日本のミュージシャンとして胸を張って生きていきます。改めまして、ポケモンに関わらせて頂きましてすーぱーありがとうございます！☆ぜひお楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）