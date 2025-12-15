「物凄い技術。やっぱ天才だな」宿敵レジェンドからしても別格。日本サッカーの英雄たちが口を揃える。柿谷曜一朗が残した唯一無二のインパクト

「物凄い技術。やっぱ天才だな」宿敵レジェンドからしても別格。日本サッカーの英雄たちが口を揃える。柿谷曜一朗が残した唯一無二のインパクト