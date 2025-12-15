俳優の加藤夏希さんは12月15日、自身のXを更新。親子のほほ笑ましい姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：加藤夏希さん公式Xより）

写真拡大

俳優の加藤夏希さんは12月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。子どもとのほっこりする日常を披露しました。

【写真】加藤夏希親子のほほ笑ましい姿

「これは世界で最も幸せな蹴りですね」

加藤さんは「こんばんは、深夜です。この現象なんと言う？」と大喜利風にファンへ問い掛け、1枚の写真を投稿。就寝時なのでしょうか、目を閉じている加藤さんの顔面に娘と思われる小さな足が直撃しています。すっぴんの加藤さんの目元が、足で少し歪むほどしっかり蹴られているよう。愛らしい娘の足が主役の、ちょっと痛そうで幸せいっぱいなショットに仕上がっています。

ファンからは、「えっと　ライダーキック？」「思いっきりドスッピンじゃないですか」「これは世界で最も幸せな蹴りですね」」「幸せの代償」「幸せの塊ですね！」「いつでもママに触れていたい。です（笑）」など、さまざまな声が上がりました。

出演ドラマの告知も

自身のXで仕事のオフショットなどをたびたび公開している加藤さん。11月30日の投稿では「是非ご覧ください　明日です」とつづり、ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）の告知をしています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)