千趣会の通販事業ベルメゾンは、12月12日から「Everyday Edit−毎日を、私だけのスタイルに」をコンセプトにしたレディースファッションブランド「COMMON＋HAUS（コモンハウス）」（以下、コモンハウス）をベルメゾンネットで新たに展開する。また同日から第一弾商品のオンラインでの予約販売を開始（届けは来年2月上旬から順次行う）する。

「コモンハウス」は、「Everyday Edit−毎日を、私だけのスタイルに」をコンセプトに、30代の女性を中心に、ベーシックを軸にさりげないひねりを効かせたデザインと多彩なスタイリングを提案し、日常を自分らしく編集するように“私の定番”が見つかる場所を目指す。

公式ブランドサイトやSNSでは、雑誌をめくるように新しいスタイリングと出会える体験を届ける。カットソー、シャツ、ニット、ボトムスなど、毎月約10アイテムを軸に週ごとのスタイリングを発信。次の週が待ち遠しくなるような「Everyday Edit」の世界観を通して、ファッションを自由に楽しむきっかけと、日々立ち寄りたくなるファッションの“拠点”を創造していく。

「COMMON＋HAUS」には、誰もが境界なく集まり、スタイルや価値観を分かち合う場所でありたいという想いが込められている。自分らしさを自由に表現しながらも、誰かと感性を重ね、共に楽しめる。「COMMON＋HAUS」は、そんな“共感と発見が生まれる拠点”を目指している。

服は、ただ身にまとうものではなく、“自分をどう見せるか”を映し出すツール。ひとつのアイテムから、いくつもの解釈や組み合わせを引き出し、日常を自分らしく再編集できる。「COMMON＋HAUS」は、そんな“私だけのスタイル”を叶えるためのブランドとなっている。



「スキッパーダンボールスウェット」

やわらかな配色の襟を添え、クリーンさを引き立てたスキッパースウェット。ほどよいゆとりのあるシルエットが身体を包み込み、カジュアルさの中に上品なムードを宿す。一枚で佇まいが整うバランスの良さが魅力で、日常のスタイルを品よく更新してくれるトップスとなっている。



「サロペットドレス」

深いVラインが描く女性らしいシルエットに、繊細なフラワープリントが華やぎを添えるサロペットドレス。とろみのある素材が歩くたびにしなやかに揺れ、高めの切り替えがスタイルアップを叶えてくれる。日常はもちろん、特別なシーンにも軽やかに寄り添う。



「セットアップ ラウンドジャケット＋ワイドパンツ」

余分な装飾を排し、フォルムの美しさだけを際立たせたミニマルなセットアップ。ノーカラージャケットは、滑らかに重なるフロントラインが静かな強さを感じさせ、パンツはセンタープレスが描く直線が凛とした佇まいを生む。ほどよい落ち感が体を包み込み、シルエットを計算されたままに整えてくれるのも魅力。フォーマルにもデイリーにも品よく馴染む、ワードローブの“軸”になるセットになっている。



「オープンバックブラウス」

ふわりと空気をまとったような、軽やかなブラウス。正面はあえてシンプルに、背中には大胆なスリットとドロストコードを配し、立体的なギャザーがモードな陰影を添える。長めのカフスやシャープな襟元が全体を端正に引き締め、一枚で存在感のあるスタイルへと導いてくれる一着となっている。



「クロップドジャケット」

軽さのある素材を、シャープな襟元とクロップド丈で構築したジャケット。ミニマルな表情に、裾のギャザーがほのかな丸みとリズムを添える。クロップド丈ならではのバランスの良さが、どんな装いにもすっと馴染み、大人のカジュアルに取り入れやすい、頼れる一着となっている。

［小売価格］

トップス：7990円〜

ボトムス：8990円〜

ワンピース：1万2900円

（すべて税込）

［発売日］12月12日（金）

ベルメゾン＝https://www.bellemaison.jp