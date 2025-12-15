ミズノは、プロボクサー井上尚弥選手と共同開発した「WAVE MONSTER（ウエーブ モンスター）」を2来年1月27日にミズノ直営店、ミズノ公式オンラインで発売します。また、韓国とヨーロッパのミズノ直営店でも同時発売する。

「WAVE MONSTER」は、2022年8月に井上尚弥選手が階級を上げるタイミングで開発プロジェクトをスタートした。井上尚弥選手の意見を取り入れながら試行錯誤を重ね、約3年におよぶ月日をかけてようやく誕生した。

シューズのソール部は、通常の薄底タイプではなく厚底タイプを採用することで、クッション性や反発性を求めるボクサーに対応している。また、アッパー部は、ソフトな足入れ感を高めながらも、激しい動きに耐えるメッシュ素材や補強材を採用している。

「WAVE MONSTER」の特長として、ソール部は、ボクシングシューズに求められるクッション性と安定性の両立を実現するために、総合スポーツ用品メーカーとしての知見を生かしている。フィットネスシューズをベースにソール部をボクシング仕様にすることで、これまでのボクシングシューズにはなかったクッション性と安定性を実現している。ミッドソール部の素材は、クッション性と反発性に富んだ高機能素材「ap＋」と同等の反発性を持ちながら、さらに軽量化したミズノ独自の素材「PoWnCe（パウンス）」を採用している。また、安定性を高めるために、ミズノの基幹機能「ミズノウエーブ」を中足部からかかと部にかけて搭載している。

アッパー部は、足入れ時のソフト感を高めつつ激しい動きにも耐えるメッシュ素材を採用している。シュータン部は、足の甲に立体的に沿う立体設計で、ストレスを軽減する。

前足部からかかと部にかけてグラデーションを施し、これまでのボクシングシューズにはない新しいカラーブロックを表現している。特に履き口部分には、透け感のあるメッシュ材を採用し、補強材を挟み込む構造で、柔軟性や軽量性といったボクサーに求められる機能を実現すると同時に、井上尚弥選手をはじめとする世界に挑戦するボクサーの内面からにじみ出る強さも表現している。

［小売価格］4万4000円（税込）

［発売日］2026年1月27日（火）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com