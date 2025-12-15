ÇòË²»á¡ÖÃË½÷Ê¿Åù¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¡ÖËèÆü¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¡×¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Ø·è°Õ¡¡ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖHEROs¡¡AWARD¡¡2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ò6·î¤ËÂà¿¦¤·¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÇòË²æÆ»á¡Ê40¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯ÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡¢ÇòË²ÇÕ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁêËÐ¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ÎÀº¿À¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°é¤à³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢½é¼õ¾Þ¡£¡Ö²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬ÇòË²ÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÂçÁêËÐ¤Ç²£¹Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®²Ì¡¢À®¸ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇòË²»á¤Ï¡ÖÇòË²¥À¥ä¥óÁêËÐ¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÖËèÆü¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£¼«¤é¤¬·Ç¤²¤ëÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÂè1²óÂç²ñ¤¬2Ç¯¸å¤«3Ç¯¸å¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î7¡Á8Æü¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¿·¤¿¤Ë³«¶È¤·¤¿ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤ÇÇòË²ÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï½÷»ÒÁª¼ê¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î¼Â»Ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢16²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ½÷»Ò¤ÎÉô¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÁêËÐ¤ò¡Ë¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÃË½÷¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£