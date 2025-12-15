「新・科捜研の女スペシャル(2008)」(テレ朝チャンネル1)

1999年のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けている「科捜研の女」。2024年にシリーズ誕生25周年のアニバーサリーイヤーを迎えた同シリーズで、season7と8を繋ぐ2時間スペシャルとして登場したのが「新・科捜研の女スペシャル(2008)」だ。

ある日、舞鶴湾に係留されていたモーターボートで爆発騒ぎが発生し、身元不明の男性の焼死体が発見される。京都府警捜査一課の刑事・土門薫(内藤剛志)らに加え、榊マリコ(沢口靖子)たち科捜研の面々も現場に急行する。ボートには爆発物が仕掛けられ、エンジンを掛けると同時に爆発するよう細工されていたと判明。そんな中、土門の妹でもある科捜研の研究員・美貴(加藤貴子)が電気雷管のついたボートの部品を見つけ、マリコに報告する。マリコが危険を告げようとした時、見知らぬ女性が駆けつけて美貴から部品を奪い取って海へ放り投げると、その瞬間に爆発が起こり、大きな水しぶきが上がった。美貴を救ったのは府警で要人警護を務め、間もなく京都で行われる環境サミットの警護も担当する警備四課の久保望警備隊員(黒谷友香)だった。実は前年、京都へ視察に来たアメリカの要人が遊覧船に乗ろうとした際にも爆発騒ぎが起こり、要人は助かったものの、警護の隊員1人が犠牲となったのだった。望はその事件に言及し、今回の事件と関係があるとマリコに告げる...。

season8のオンエア直前となる2008年3月に放送された本作は、シリーズ初のスペシャルドラマ。ある男性の爆死事件をきっかけに知り合った女性警備隊員・望とマリコの間に芽生えた友情を軸に描く。本作でのマリコはseason7からの設定を引き継ぎ、鑑定中はクールで凛とした雰囲気でありながら、普段は明るく人懐っこい性格。美貴を救ってくれた望と言葉を交わす中で、彼女の仕事への熱意に共鳴したマリコは、舞鶴湾ボート爆破事件解決のために全力を尽くすことを決意。しかし、環境サミット前に行われる非公式会談の会場で、爆破事件に関わるテログループのメンバーが銃を発砲した上に、要人警護にあたっていた望が先輩の警備隊員・鵜飼を誤射し、その命を奪ってしまう事件まで発生する。

■マリコと望の友情に、法医研究員としての使命感...名場面満載のスペシャルドラマ

沢口靖子演じる法医研究員・マリコが爆発事件の解明に挑む (C)東映

あらゆる鑑定の結果が"鵜飼の死は望の発砲が原因"と告げる中で、マリコは望と再会し、彼女がどれほど鵜飼を尊敬していたか、そして、そんな鵜飼を自分が殺したかもしれないという自責の念に苦しんでいることを知る。そのシーンでのマリコは、望の心に寄り添う悲しげな表情を浮かべた後、"望が先輩を射殺するはずがない"と確信を抱いたことが伝わってくる顔つきに変わる。繊細な表情の変化でマリコの心情の機微を映し出す沢口の演技に圧倒されるはずだ。

その後マリコは、鵜飼の体内を貫通したことで誤差が生じたと思われる弾道鑑定書を手に、望が使用していた銃の再鑑定を決意。父でもある京都府警科捜研所長・伊知郎(小野武彦)からは「もう終わった鑑定だよ」と言われるものの、「たとえ小さな誤差でも、このまま解明せずに終わらせるなんて私にはできない」と反論する。この場面は、沢口の迫真の演技により、「望にかけられている疑惑を晴らしたい」という情の深さに加え、榊マリコの軸でもある法医研究員としての使命感を感じられる名シーンとして、多くのファンの記憶に焼きついている。

そして、マリコと唯一無二のコンビとして活躍する土門刑事も、本作では"美貴の兄"としての顔も見せている。物語の冒頭で、美貴が爆発物だと知らずに証拠品となるボートの部品を手にしていた際は、誰よりも早く妹のもとに駆けつけ、身を挺して爆風から美貴を守る。「けがないか？」と妹に優しく声をかけ、美貴を救ってくれた望に頭を下げるなど、いつにも増して妹想いな面がフィーチャーされている。兄としての土門を演じている際に内藤が浮かべる柔らかい表情も必見だ。

舞鶴湾でのボート爆破事件を発端に、さまざまな人物の思惑が絡む予測不可能なシナリオが展開する本作。望を演じる黒谷と、その上司役を務める鶴見辰吾の熱演なども含め、見どころ満載だ。本作でも活躍するマリコ&土門コンビの活躍を最後まで見届けてほしい。

文＝中村実香

放送情報

新・科捜研の女スペシャル(2008)

放送日時：2025年12月19日(金)11:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：沢口靖子 内藤剛志 加藤貴子 斉藤暁 深浦加奈子 泉政行 小野武彦 田中健 ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ