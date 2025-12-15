【大感謝祭】税込550円でスパゲティを販売、人気メニュー3品が対象【壁の穴】

スパゲティ専門店「壁の穴」は12月16日、月に一度の企画『大感謝祭』を開催し、ナポリタンなど人気メニュー3品を税込550円で販売する。

『大感謝祭』の対象メニューは、通常1,518円(税込、以下同)で販売している「“伝説”のミートソース」をはじめ、「壁の穴風ナポリタン」「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」の計3品。感謝祭当日は、いずれも特別価格の550円で提供される。

壁の穴 月に一度の『大感謝祭』

〈12月16日大感謝祭 実施店舗〉

今回の感謝祭は、以下の8店舗で実施する。

〈1〉渋谷道玄坂小路本店(東京都渋谷区)

〈2〉ヨドバシ池袋店(東京都豊島区)

〈3〉自由が丘店(東京都目黒区)

〈4〉玉川高島屋店(東京都世田谷区)

〈5〉千葉そごう店(千葉県千葉市)

〈6〉そごう横浜店(神奈川県横浜市)

〈7〉そごう大宮店(埼玉県さいたま市)

〈8〉梅田HEPナビオ店(大阪府大阪市)

〈『大感謝祭』対象メニュー 各550円(税込)〉◆“伝説”のミートソース

野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かすため、素材にこだわり、時間をかけて仕上げた一品。

壁の穴「“伝説”のミートソース」

◆壁の穴風ナポリタン

スパゲティ専門店ならではのノウハウを生かしたナポリタン。「壁の穴」独自のレシピで改良し、素材の味を生かした仕上がりとなっている。

壁の穴「壁の穴風ナポリタン」

◆辛子明太子と高菜のスパゲッティ

辛子明太子と高菜を組み合わせ、ピリッとした心地よい辛みが特徴の一皿。

壁の穴「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」

「壁の穴」を展開する焼肉坂井ホールディングスは、「月に一度のスペシャルサンクスデー。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております」としている。

〈創業70年以上の歴史を持つ「壁の穴」〉

「壁の穴」は、1953年に「Hole in the wall」の店名で東京都中央区田村町（現・西新橋）にオープンしたのが始まり。店名は、シェイクスピアの戯曲『真夏の夜の夢』に登場する言葉「Hole in the Wall（壁の穴）」に由来する。

創業者の成松孝安氏は、“和風スパゲッティの元祖”と称されている。納豆スパゲッティや、しめじスパゲッティ、椎茸スパゲッティ、うにスパゲッティなど、数多くの和風メニューを考案。のりや青じそのトッピング、昆布粉を隠し味に用いるなど和の要素を取り入れたメニューは、200種類以上にのぼるという。

スパゲティ専門店「壁の穴」

2025年春にはリブランディングを実施。伝統的な和風スパゲッティを継承しつつ、印象に残るネーミングやニンニクを効かせたやみつき系メニュー、混ぜる楽しさといった要素を加え、若年層にも訴求する新たなジャンルへの進化を図っている。

壁の穴「溺れるミートソース」

壁の穴「禁断のカチョ・エ・ペペ」

壁の穴「やみつき明太子カルボナーラ」