デートを断れない？女性が好意がなくても誘いを断らない心理９パターン
気になる女性にデートを申し込んでOKをもらえたら、「付き合うのも時間の問題だ！」と喜びたくなってしまうもの。でも、実はデートを承諾したからといって、女性があなたに好意を持っているとは限らないようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「『実は好意なし』でもデートの誘いに応じる理由９パターン」をご紹介します。
【１】好きなアーティストのライブなど「デートの行き先が魅力的だったから」
「プラチナチケットだったら誰が一緒でも行く」（10代女性）というように、行き先のイベント目当てに承諾をしたケースです。お互いの趣味が一致している場合は盛り上がりそうですが、単なる「同行者」と見なされる可能性もありそうです。
【２】全額おごりなことが確定していて「豪華なディナーに惹かれたから」
「自腹じゃできない贅沢ができるなら行く」（20代女性）というように、豪華なデートプランに惹かれてOKを出すパターンです。派手にお金を使えばその日は楽しく過ごせそうですが、まじめな恋愛に発展する可能性は低いかもしれません。
【３】今は特定の彼氏がいないので「暇つぶし感覚で行ってみてもいいから」
「休日に家でダラダラしてるよりはマシだし」（20代女性）というように、深い理由はなく、気楽なノリで誘いに応じる人もいます。この場合、デートに対するモチベーションは低いので、ドタキャンやすっぽかしのリスクを覚悟したほうがいいでしょう。
【４】相手がどんな人かよく知らず「１回くらいデートして判断してみたいから」
「お試しデートで恋愛対象になるか見極める」（20代女性）というように、１回目のデートは「基本的に応じる」と決めている女性もいるようです。厳しいチェックの視線にさらされることになるので、プランはよく練り、万全の体勢でエスコートしましょう。
【５】恋愛経験があまり多くなく「デート自体を体験してみたいから」
「デートってどんな感じか興味がある」（10代女性）というように、単純な好奇心から誘いに応じるケースです。興味本位とはいえデート自体は成立するので、次は「恋愛」に興味を持ってもらえるよう、うまく誘導していきたいところです。
【６】相手が職場の先輩などで「気まずくなりたくないから」
「仕事関係でお世話になっている人だと断れない」（20代女性）というように、「先輩」や「上司」など、立場が上の男性からの誘いは無下に断れないようです。相手の弱みにつけ込むアプローチはセクハラ、パワハラだと認識されるおそれがあるので注意しましょう。
【７】何度も何度も繰り返し誘われて「もはや断る口実が尽きたから」
「３回断っても諦めない人には降参します」（20代女性）というように、挫けずにアプローチを続ける男性に根負けしたパターンです。ただし、しつこくしすぎるとストーカー扱いされかねないので、誘いは３、４回までを目安にしておきましょう。
【８】相手が人間として良い人なので「傷つけたら可哀想だから」
「嫌な女だと思われたくない」（10代女性）というように、誘いを断って相手を傷つけることを恐れている人もいます。形としてはデートに応じてもらえるので、相手を楽しませることができれば、恋愛に発展するチャンスはゼロではなさそうです。
【９】友人として仲良く付き合っていて「これからも友達でいたいから」
「あくまでも友達として一緒に遊ぶ感覚」（10代女性）というように、これまでの距離感を崩さず、上手にやっていきたいと思っているケースです。女性側は「デートのつもりではない」と考えているので、恋愛を意識させるには「デート」という言葉を強調する必要があるでしょう。
誘う側の気持ちとは裏腹に、デートに応じる女性の心理には色々な理由があるようです。どんな形であれ、二人きりで出かけるチャンスは有効に活かしたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から9日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
