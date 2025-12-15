◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

決め手比べになればひけを取らない。エコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は重賞初制覇となったサウジアラビアロイヤルＣが最後方から上がり最速３３秒２で全馬を抜き去るインパクト十分のパフォーマンスだった。田村調教師は「道中は進んでいかなかったけど、集中力があるからスイッチが入るとガンといく」と振り返った。

前走後はＧ１に目標を定めて順調な調整。１週前追い切りは美浦・Ｗコースで５ハロン６５秒３―１１秒４の好時計をマークした。「素晴らしい動きに見えました。前走時より動きがいいし、２週前と比べても断然良くなっている」とイメージ通りに上昇カーブを描いている。

現時点で不安材料がないのは強みだ。初の右回りは「調教ではスムーズだし気にしていない」。阪神への輸送も「（新馬戦の）新潟に比べたら暑さがないぶん楽」。週末の傘マークにも「他馬が嫌がっても苦にはしない」とトレーナーは自信をのぞかせる。

もちろん良馬場での地力比べも望むところ。「素晴らしい脚を使えるだけのポテンシャルは持っているので、道中で中団くらいにつけていければ」と田村師。メジャーエンブレムで阪神ＪＦを制してから１０年。今年は２歳マイル王者誕生のチャンス到来だ。