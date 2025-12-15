【ドーハ（カタール）１４日＝金川誉】１２月にアラブ杯、インターコンチネンタル杯の２大会を同時開催し、すでにアラブ杯のみで準決勝までに約１００万人の観客が各国より訪れている。２２年カタールＷ杯では、過去最多の約３４０万人の観客を集め、その後も同国では数々の国際大会を開催している。

カタールは秋田県ほどの国土に数々のスタジアムを持ち、サッカーの大型イベントを開催するに適している。さらに観客にとっては、長時間の移動をともなわずに試合の中日などに観光を楽しむことができる。

プライベートビーチ、カフェ、ショッピングエリアやクリスタルが地面に施された特徴的なストリートを持つゲワン島は、各国から訪れた観光客や地元の人々で賑わうエリア。Ｗ杯決勝で優勝したアルゼンチン代表ＦＷメッシがトロフィーを掲げ、そして今回のアラブ杯決勝も行われるルサイル・スタジアムから車で約１０分ほどの場所に位置する。

また、カタールの伝統文化を紹介するイベント「ダルブ・アル・サーイ」では、子供達がラクダ乗り体験や、砂漠での生活が再現された建物が展示。他にも砂漠ツアーや、最大のマーケット「スークワキーフなど」、中東の文化を味わえる観光スポットも多数存在し、多くはスタジアムや市街地からの距離も近い。

２０２２年Ｗ杯を開催、成功させたカタールには現在、世界中のサッカー協会から５５名の代表者が集まり、その知見を学ぼうとしている。地方組織委員会のジャシム・アルジャシムＣＥＯは「スポーツとエンターテインメントにおける私たちの実績は、世界基準となり、それを誇りに思います。カタールは常に限界に挑戦し、ファンとアスリートの両方に卓越した体験を提供しています」とコメントしている。試合観戦と観光という２つの体験を、短時間で味わえることがカタールの魅力となっている。