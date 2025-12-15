156psを活用するならスポーツ・モード

フィアット500のお兄さん的モデルといえる、600。まずは、バッテリーEVの600eで出発してみよう。最高出力は156psあり、実際に計測したところ、0-100km/h加速8.8秒と充分活発。より鋭いダッシュ力を持つ、同クラスのEVは少なくないが。

【画像】HVかEV選べるハード フィアット600と600e サイズの近いクロスオーバーたち 全149枚

ドライブモードは、エコ、ノーマル、スポーツの3種類が用意され、スポーツ・モード時のみフルパワーを常時引き出せる。それ以外では、普通にアクセルペダルを傾けている限り130psへ制限され、80km/hを過ぎた辺りから力不足に思えてくる。



フィアット600 1.2ハイブリッド（英国仕様）

深く踏み込むと、キックダウンスイッチが入り制限は解かれるが、反応は若干唐突。小さなフィアットらしく、市街地をキビキビと走りたい場合、スポーツ1択となるだろう。

アクセルペダルの反応は良好。回生ブレーキはDとBで強さを変えられるものの、パドルでの調整はできず、ワンペダル・ドライブにも対応しない。Dでは効きが弱く、アクセルオフ時に惰性走行で距離を稼げる。ブレーキペダルの反応は、もう少し滑らかでいい。

乗り心地はソフト 小気味良いコーナリング

1.2Lマイルド・ハイブリッドの600の印象は、従来的で馴染みやすい。135ps版は、ステランティス・グループのひと回り大きいモデルも受け持つため、ボディの重さに対し余裕がある印象。101ps版は、活発に走らせると息苦しさを感じがちだった。

6速デュアルクラッチATは、変速の滑らかさが今ひとつ。1.2L 3気筒エンジンは、始動時のノイズが大きめ。洗練度は更に磨けるはず。



フィアット600 1.2ハイブリッド（英国仕様）

パワートレインを問わずグリップ力は高く、ステアリングホイールは軽快に操れ、不安感なく先を急げる。思いの外、小気味良くカーブをこなせる。

サスペンションは適度な締りがあり、ストロークが長め。乗り心地はソフト側だが、姿勢制御は、垂直方向の揺れが巧みに抑えられ、加減速時の前後の揺れも最小限。流れの速い幹線道路や高速道路、凹凸の目立つ区間でも、優れた安定性が頼もしい。

快適性が高いのは600e でも航続は短め

それでも、ドライバーの気持ちを刺激するタイプではない。往年の、ラテン系コンパクト・ハッチバックのような機敏さまでは備わらない。扱いやすく、都会で暮らすおしゃれ好きな現代人との適合性は、高いといえるが。

静寂性は、EVの600eで80km/h時に63dBAと、同クラスでは少しうるさい側にある。だが、エンジン音が重なるマイルド・ハイブリッドよりは静か。シャシーの特性やパワートレインの滑らかさも踏まえると、600eの方が快適性は高い。



フィアット600 1.2ハイブリッド（英国仕様）

エネルギー効率は、EVの600eで平均5.4km/kWhと、際立つものではない。実際の航続距離は、280km程度と考えていいだろう。急速充電は、最大100kWとなる。

マイルド・ハイブリッドの燃費は、カタログ値で20.4km/L。丁寧にアクセルペダルを傾けない限り、101psでも135psでも、平均で18.0km/Lを超えることは難しいようだ。

目立った弱点なし もう少し個性は欲しい

パワーパフガールズ風の可愛さはあるが、スタイリングやインテリアには、一層の個性があって良いかもしれない。マイルドHV版でもバッテリーEV版でも、パワートレインはステランティス・グループの定番品で、やや物足りなさがあることも事実といえる。

それでも、500よりひと回り大きいモデルとして、目立った弱点がないことも間違いない。パッケージングは合理的で、価格も充分リーズナブル。運転もしやすい。同クラスで有能な1台をお考えなら、このフィアットも候補へ加えてみてはいかがだろう。



フィアット600 1.2ハイブリッド（英国仕様）

◯：小さく軽く高効率 広い視界で運転しやすく乗り心地が良い EV版は特にコスパが良い

△：リアシートが狭め 動力性能はライバルに及ばず EV版は航続距離が短め 見た目も走りも、もう少しフィアットらしさが濃くて良い

フィアット600e ラ・プリマ（英国仕様）のスペック

英国価格：3万3035ポンド（約674万円）

全長：4171mm

全幅：1781mm

全高：1523mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：9.0秒

航続距離：405km

電費：6.6km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1587kg（実測）

パワートレイン：他励同期モーター

駆動用バッテリー：50.8kWh

急速充電能力：100kW

最高出力：156ps

最大トルク：26.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動