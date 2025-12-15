マイルドHVかバッテリーEVを選べる600

フィアット・グランデ・パンダよりひと回り大きい、フィアット600。1950年代の初代のように、500のお兄さん的モデルといえる。500を気に入ってきた既存オーナーが、クラスアップするのに好適なフィアットだろう。

全長4171mm、全幅1781mmというサイズを持ち、プラットフォームはステランティス・グループのe-CMP2。500と同じく、600にも1.2Lマイルド・ハイブリッド版とバッテリーEV版が用意され、多様なニーズへ対応する。



フィアット600 1.2ハイブリッド（英国仕様）

実は、ホイールベースは技術を共有するジープ・アベンジャーと同じ。1523mmという全高も、5mmしか違わない。

ハイブリッドは、1.2L 3気筒ターボエンジンに電圧48Vで稼働する電気モーターが組まれ、トランスミッションは6速デュアルクラッチ・オートマティック。駆動用バッテリーは0.89kWhの容量で、最高出力は101psか135psが選べる。

500へ通じる可愛さ 随所に散りばめられたロゴ

バッテリーEV版は600eを名乗り、パワートレインはプジョーe-308と同じ前輪駆動。駆動用モーターは156psを発揮し、バッテリーは54kWhある。同価格帯のライバルと比べると、馬力や持久力は若干物足りないかもしれない。

そのかわり、車重は1520kgと軽量。例えば、同クラスのスマート＃1より300kg軽い。サスペンションは、前がストラットで、後ろがトーションビーム。高効率なヒートポンプ式エアコンが、標準装備される。



スタイリングは、500へ通じる可愛らしいもの。丸みを帯びたフォルムと、リング状のヘッドライトが特徴で、表情はアニメのキャラクターのよう。600のロゴが、随所に散りばめられている。

ボディカラーの選択肢は少なめ。もう少し、パーソナライゼーションできて良い。ステランティス・グループの前CEO、カルロス・タバレス氏の影響の名残といえる。

広い車内に高めの視点 アベンジャーと内装は共有

車内空間はライバルより余裕があり、前席側は身長の高い大人でも広く感じるはず。360Lある荷室も、大きい側にある。後席側は、クラス相応だが。

バッテリーが敷かれる影響でフロアが高く、運転席からの目線も高め。視界は広い。ポップにエンボス加工されたシートは、小ぶりながら調整域が広く、快適な姿勢を探しやすい。足元の空間は、若干狭く感じられる。



メーター用モニターのカウルは600専用ながら、ダッシュボードは、上面を除いてアベンジャーと同じデザイン。大きな収納の付いた、センターコンソールも同様。エアコンの操作パネルやウインカーレバー、ステアリングホイール上のボタン類も。

ステランティス・グループの一員として、有望な製品戦略を立てるうえで、避けられないことといえる。フィアットが主張するイタリアン・コクピット感が強いわけではないが、アベンジャーと見比べたとしても、マイナスの印象は抱きにくいはず。

クラス最高水準に扱いやすい車載機能

タッチモニターは10.3インチで、メーター用モニターは7.0インチ。インフォテインメント・システムはUコネクトが実装され、これもアベンジャーと共通する。ワイヤレスでスマホと連携でき、標準システムとの切り替えはハードスイッチで簡単にできる。

エアコンには独立した操作パネルが設けられ、オーディオにもハードスイッチが用意され、操作性はクラス最高水準。運転支援システム用のショートカットもうれしい。長押しすれば、車線維持支援と制限速度警告の設定にアクセスできる。



Uコネクト・システムは、メニュー構造がやや複雑。ラジオ局のサーチなどをする場合、何度も画面をタップすることになる。

標準のカーナビは音声操作に対応し、聞き取り精度も高い様子。バックカメラも備わる。充電ステーションの検索など、機能を拡張する余地はあるとしても。

