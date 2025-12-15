Mrs. GREEN APPLE、映画2作のヒットを記念し「入場者プレゼント」“第2弾”解禁 初出しのショットも、12・20より
Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の大ヒットを記録中。感謝を込めて、入場者プレゼント第2弾が解禁となった。20日より配布。
【画像】“初出し”「FJORD」のカット
ライブフィルム『FJORD』の特典は、「ビジュアルカード・ENCORE」。使用されている写真は、アンコールパフォーマンス後の“本当のラスト”。彼らがステージを降りる直前の貴重な瞬間を捉えた、本特典で初出しとなる特別なカットとなる。
本カードはスマホケースにも収まるサイズ感で、全力を出し切った3人の晴れやかな笑顔と、会場の熱気が凝縮された仕上がりとなっている。
ドキュメンタリー『THE ORIGIN』では、「スペシャルメッセージカード」を配布。 高級感あふれる緑色の特製封筒には「映画ご鑑賞後にお読みください」の一文が添えられており、厳重に封入されたカードには、映画を観終えた観客だけが受け取れる“特別なメッセージ”が添えられている。そこに何が記されているのか、鑑賞後に読むことで、その言葉がより深く胸に響くはずだ。
どちらも数量限定、無くなり次第終了。ミセスからの少し早めの“クリスマスギフト”となっている。
なお11月28日（金）から12月14日（日）の17日間の累計成績は、『FJORD』が動員約30万人、興収約10億を記録。『THE ORIGIN』が、動員約32万人、興収約4億7千万円を記録している。2作品あわせての総動員数は約62万人、累計興収は約14億7千万円を突破した（興行通信社調べ）。
