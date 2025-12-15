オーストラリア・シドニーのビーチで起きた銃撃事件。容疑者などについて、いま分かっていることを伝えてもらいます。

事件の起きたビーチの近くにいます。私の後ろには大量の花が手向けられていて、多くの人が集まっています。15人が死亡した今回の事件、捜査当局はユダヤ系の住民を狙ったテロ事件として捜査しています。

実は、オーストラリアではイスラエルによるガザへの攻撃が続くなか、反イスラエル・反ユダヤとも言われる動きが目立ってきていました。シドニーなど各地ではパレスチナ支持のデモがたびたび行われています。

また、事件現場近くにはユダヤ系市民が多く住むコミュニティがあるのですが、そこでは反ユダヤ的な落書きがされたり、ユダヤ教の礼拝所が放火されたりしていました。

一方、動機についてですが、オーストラリアの情報機関が、2019年に銃撃犯の息子を「イスラム国」関連のテロリストネットワークとつながりがあるとして調査していたと報じられています。

捜査当局は銃撃犯の親子がイスラム過激思想に感化されていた可能性もあるとして調べています。