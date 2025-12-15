【映画ランキング】『ズートピア２』が2週連続1位、旧作2作品の特別上映と『ロマンティック・キラー』もランクイン
最新の全国映画動員ランキング（12月12日〜14日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週1位で初登場した『ズートピア２』が週末3日間で動員116万1000人、興行収入16億2400万円をあげ、2週連続で1位に輝いた。累計成績は既に動員301万人、興収42億円を突破している。
2位には、『栄光のバックホーム』が続き、週末3日間で動員11万人、興収1億5800万円を記録。累計成績は動員が65万人を超え、興収が9億円に迫っている。
3位には、スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮＆ロバート・ゼメキス監督によるＳＦアドベンチャーの金字塔｢『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映｣が、初日から3日間で動員8万6000人、興収1億9800万円を記録して初登場。史上初のIMAXと4DXで上映されており、出演はマイケル・Ｊ・フォックス、クリストファー・ロイド、ほか。
4位には、上白石萌歌×高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）のクワトロ主演で百世渡の同名漫画を英勉監督が実写化した『ロマンティック・キラー』がランクイン。初日から3日間で動員7万6000人、興収1億600万円をあげている。
7位には、「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念した上映企画「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」の1作品『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』が、ランクイン。総監督は庵野秀明、監督は摩砂雪、鶴巻和哉、声の出演は緒方恵美、林原めぐみ、宮村優子、ほか。
既存作品では、公開7週目を迎えた『爆弾』が5位をキープし、累計成績は動員183万人、興収26億円を突破した。
6位の『国宝』は前週の7位からワンランクアップし、累計成績は動員1271万人、興収179億円を超えた。
■全国映画動員ランキングトップ10（12月12日〜14日）
1（1→）ズートピア２（公開週2）
2（2→）栄光のバックホーム（3）
3（NEW）「バック・トゥ・ザ・フューチャー」公開40周年限定上映（1）
4（NEW）ロマンティック・キラー（1）
5（5→）爆弾（7）
6（7↑）国宝（28）
7（NEW）ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破（1）
8（4↓）TOKYOタクシー（4）
9（3↓）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（13）
10（6↓）ペリリュー -楽園のゲルニカ-（2）
※11（10↓）MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN（3）
