あす（火）は、高気圧が張り出してくるため、西日本や太平洋側の地域は高気圧の圏内となって晴れる予想です。北日本や北陸は気圧の谷が近づく予想で、雨や雪が降るでしょう。北海道も日本海側の地域を中心に雪が降る予想ですが、きょうのように強く降ることはなさそうです。

最低気温はきょうより低いところが多く、釧路ではきょうより4℃低い氷点下4℃予想で、あすの朝にかけて路面の凍結に注意が必要です。最高気温は西日本できょうより高いところが多いでしょう。風も穏やかで体感温度も上がりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ： 3℃ 釧路： 3℃

青森 ： 7℃ 盛岡： 4℃

仙台 ：10℃ 新潟：10℃

長野 ： 7℃ 金沢：11℃

名古屋：12℃ 東京：12℃

大阪 ：13℃ 岡山：13℃

広島 ：13℃ 松江：13℃

高知 ：16℃ 福岡：14℃

鹿児島：17℃ 那覇：23℃

今週は、お天気が周期的に崩れます。また、平年より気温の高い日が続き、特に週末は季節が逆戻りしたような暖かさとなるでしょう。西日本では、あさって水曜日に雨が降る予想です。この水曜日の雨の後から気温が高くなり、特に週末は気温が上がる予想で、土曜日は福岡で19℃予想と、11月中旬並みとなる見込みです。週末は東日本や北日本の太平洋も含めて全国的に雨が降るでしょう。