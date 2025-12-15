Âç³Ø¼õ¸³½Î¡ÖSSµÁ½Î¡×¤¬²»¿®ÉÔÄÌ¡Ä¼ø¶ÈÎÁÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼ø¶È¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¡¡Ö¼ÂÌ³±¿±Ä¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¿ÍÊª¤¬ÉÔÀµ½Ð¶â¤·¤ÆÆ¨Ë´¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬ÀâÌÀ
¡Ö¹ñ¸øÎ©¡¦ÍÌ¾»äÂç¤Ø¤ÎµÕÅ¾¹ç³Ê¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼õ¸³½Î¤¬ÆÍÇ¡¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ëº¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤¬¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¡§
¡ÊÂ©»Ò¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¯¿Æ¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò»È¤Ã¤Æ¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¸³À¸¡¦B¤µ¤ó¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡Ë¡§
¾Ç¤ê¤ÈÈá¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¼õ¸³´ü¤ËÂçÉý¤Ê¥í¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ÏÀÊ¸¤äÌÌÀÜ¤Ê¤ÉÁí¹ç·¿ÁªÈ´Æþ»îÂÐºö¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¦Âç³Ø¼õ¸³½Î¡ÖSSµÁ½Î¡×¤Ç¤¹¡£
¸ÄÊÌ¤ä½¸ÃÄ¤Ç¶µ¤¨¤ë¡£¿Æ¤â»Ò¤â24»þ´ÖÁêÃÌ¤¬Ã´Åö¼Ô¤È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ËÀäÂÐ¹ç³Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¤È¡£ÀäÂÐ¡ÈGMARCH¡Ê³Ø½¬±¡¡¦ÌÀ¼£¡¦ÀÄ³Ø¡¦Î©¶µ¡¦Ãæ±û¡¦Ë¡À¯¡Ë°Ê¾å¤ÏÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡É¤È¡£
´ØÅì¤ÎÍÌ¾»äÂç¤òÌÜ»Ø¤¹A¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ï¸½ºß¹â¹»1Ç¯À¸¡£
Ã´Åö¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼ã´³¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â©»Ò¤ÎÇ®°Õ¤â¤¢¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Ï11·î¤ËÆþ²ñ¶â¤È2¥«·îÊ¬¤Î¼ø¶ÈÎÁ¹ç¤ï¤»¤Æ30Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢12·î7Æü¤Ë»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¡£
ÆüÍËÆü¤âÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤¬¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¡£Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤âÁ´¤¯Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡£X¤È¤«¿§¡¹Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ê½Î¤äÃ´Åö¼Ô¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢1¥«·î¤Ë24²óÊ¬¤Î¼ø¶È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï7²óÊ¬¤Î¤ß¡£
¤â¤¦1¥«·îÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ý¡¹»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¼ø¶È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÁÊ¤¨¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SSµÁ½ÎÂ¦¤Ï¡ÖSSµÁ½Î¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Ë¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡¢ÀÕÇ¤¼ÔÄ¾ÄÌ¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤í¤¦¤È¡¢Àµ·î¤À¤í¤¦¤È¡¢¸µÃ¶¤À¤í¤¦¤È¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¡£
»ä¤Ï¤¹¤°Ä¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¥á¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÀè½µ¡ËÆüÍËÆü7Æü¤«¤éÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
A¤µ¤ó¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢»Ä¤ê¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÊÖ´Ô¤È¼«Æ°¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¼¡¤Î2¥«·îÊ¬¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Îº¹¤·»ß¤á¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂ©»Ò¤Ï¡Ë¤¢¤ÎÀèÀ¸¤Ï°ã¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ°¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤¢ËÜÅö¤Ë¤À¤Þ¤¹Âç¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶â³Û¡Ê¼ø¶ÈÎÁ¡Ë¤ò¤Þ¤º³§¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
SSµÁ½Î¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ò½ä¤ëÎÁ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¡£
¼Â¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë°ÊÁ°¤Î10·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊÌ¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÊÌ»ØÆ³¤¬»Ä¤ê7²ó¡¢½¸ÃÄ¼ø¶È¤Ï5²ó¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊQ.ÊÖ¶â¤µ¤ì¤¿¤«¡Ë¤Þ¤ÀÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æþ»î¤ÎÄ¾Á°´ü´Ö¤Î¼ø¶È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÎÁ¶â¤âÊÖ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎB¤µ¤ó¡£
µ®½Å¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÊÀèÀ¸¤¬¡ËÏ¢Íí¤â¤Ê¤·¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÎ¾¿Æ¤Ï¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼õ¸³¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
SSµÁ½ÎÆâÉô¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î½»½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´¤¯°ã¤¦²ñ¼Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç½»½ê¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤¬ÆÍÇ¡µÙ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼ø¶ÈÎÁ¤ÏÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬15Æü¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¼èºà¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÊÖÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼ÂÌ³±¿±Ä¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¿´¿ÍÊª¤¬¡¢±Ä¶È¡¦·ÐÍý¡¦°ìÉô¹Ö»Õ¤òÊú¤¹þ¤ß¡¢»ö¶È»ñ¶â¤òÁ´³ÛÉÔÀµ½Ð¶â¤·¡¢½Î±¿±Ä¤òµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë¤ª¤È¤·¤¤¤ì¤ÆÆ¨Ë´¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö±¿±Ä¾õ¶·¤òÉüµ¢¤µ¤»¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤ÇÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÌá¤·¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£