【今週発売】ユニクロ「UT」まとめ！ サンリオ、ミッフィー、『たまごっち』が勢ぞろい
さまざまな人気キャラクターやアニメーションとのコラボレーションが人気を集める「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」。本稿では、今週発売される新商品をまとめて紹介する。
■カラフルなフルーツモチーフ
まずは、12月15日（月）から販売されている、サンリオキャラクターズとコラボレーションした新コレクションを紹介。今回登場するのは、大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドの“フルーツモチーフ”を取り入れたデザインで、ラインナップにはウィメンズTシャツ5種とキッズTシャツ4種の全9種がそろう。
頭にフルーツを乗せたハローキティや、オレンジに寄り添うシナモロールのほか、サンリオキャラクターズが勢ぞろいしたステッカー風のデザインも用意され、カラフルでフレッシュな印象のウェアが並ぶ。
■やさしいパステルカラー
また、同日からミッフィーとコラボレーションした新コレクションも販売中。春の訪れをテーマに、ディック・ブルーナが描いた絵本の主人公ミッフィーが仲間たちと楽しそうに遊ぶ姿をモチーフに取り入れたTシャツを用意。
ラインナップは全5種類で、お花のドレスを身にまとったミッフィーや、ボリスを抱っこするミッフィーのデザインは、いずれもやさしいパステルカラーをベースにした仕上がりで、身に着ければ春が待ち遠しくなるだろう。
■懐かしさを感じるデザイン
最後は、12月19日（金）から発売される、『たまごっち』とのコラボレーションアイテムを紹介したい。今回登場するのは、ウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型をそろえた計5型から成るコレクション。
初代『たまごっち』のピクセルアートからインスピレーションを受けたデザインは、1996年当時の原点を感じる1枚や、たまごっちならではのシーンを施したTシャツなど、懐かしさを感じるアイテムとなっている。
