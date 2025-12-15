¡Ö¤¨¡ª¡×Éã¤Ï¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡¢34ºÐÇÐÍ¥¤¬ÅÚ9¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±éÃæ¡ª¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Éã¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº(71)¡Ä¡£34ºÐÇÐÍ¥Ä¹ÃË¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ÈÈ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È °¤¤¤³¤È¡×¤Ë¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸(¿¹ÃÒÌé)Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç±é¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯(¹âÌÚ¾)¤ÈÀ¸ÅÌÌò¤ÎµÜºêè½Î¤º»(¹âÌÚ²Ö²»)¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!¿¹¤¯¤ó¤¬¡Ä¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡ª¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªº£ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿¹¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¤¡¡Á¤È¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡ª¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Í¤ÂÀÏº¤Ï·ÄØæµÁ½Î¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î2010Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¡ÖThe SALOVERS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²»³Ú³èÆ°¤Î°ìÊý¤ÇNHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×(17Ç¯)¤Ë½Ð±é¡¢±Ç²è¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î±´¡×(19Ç¯)¤Ç¤ÏÀÐ¶¶ÀÅ¹á¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£