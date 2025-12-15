¡Ö¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤?¡×29ºÐ¡¦¹õÁ¥Å·»ÈàÆ©¤±Æ©¤±áXmas¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡Á!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¾ðÇ®¤ÎÀÖ¤ÎÁõ¤¤¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¸¥§¥Þ¡¦¥ë¥¤¡¼¥º(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ö#¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö#³°¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖSeason of red¡×¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ÎàÆ©¤±Æ©¤±á¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤½¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤?¡×¡Ö¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤Ê¡¼¡×¡Ö¾ðÇ®¤ÎÀÖ¤ÎÁõ¤¤¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡Á!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£