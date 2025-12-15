「指導者として信頼　精神的苦痛は大きい」教え子への性的暴行の罪に問われたバトン元指導者に懲役6年　被害者の父「反省してほしい」　京都地裁

教え子に性的暴行を加えた罪に問われたバトントワリングの元指導者の男に懲役６年の判決を言い渡しました。



華麗にバトンをさばく男性。関西の大学に通うＡさん（２１）は高校生だった２年前、長年指導を受けていた男から性的暴行を受けたと話しました。



（Ａさん）「もう頭が真っ白になって感情がないみたいな感じで。３回目の時は一気にこれはダメだとなって。（幼い頃からの）関係性を崩すほどの勇気がその時はなくて、もう言われた通りにすることしかできなかった」





起訴状などによりますと、バトントワリングの元指導者・小城桂馬被告（４１）は、おととし、当時住んでいたマンションの自宅でＡさんに３度にわたって性的暴行を加えたなどの罪に問われていました。（起訴罪名：強制わいせつ、準強制わいせつ、準強制性交等・強制性交等）今年３月に行われた初公判で小城被告は、「無理やり行為をしたつもりもありませんでした」と起訴内容を否認、弁護側は無罪を主張しました。裁判でＡさんは証人として出廷し、「大会前で断れば指導してもらえなくなるのではないかと思った」などと述べ、検察側は懲役７年を求刑しました。１５日の判決で京都地裁は「被害者の証言は具体的でかつ確信的である」としたうえで、「指導者として信頼する被告から受けた被害で、精神的苦痛は大きい」と指摘し、小城被告に懲役６年を言い渡しました。判決を聞いたＡさんの父親は。（Ａさんの父親 ５７）「今のところはほっとしたという気持ちです。家族も辛い何年間だったと思いますけど、息子が一番辛かったと思います。反省する時間は長くあるので反省してほしい」