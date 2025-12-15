今や12月の風物詩となりました、カープの新入団会見です。新たに入団する選手たちが初めて一堂に会し、プロでの決意を語りました。



今年のドラフトでカープに入団するのは9人の選手です。



背番号51、ドラフト1位の平川蓮 外野手は身長187センチの立派な体格に加え、スイッチヒッターという器用さも持ちます。



■平川 蓮 選手

「トリプルスリーを目指して頑張りたい。ワクワクの方が強い。やってやります！真っ赤に染まるグラウンドで自分も真っ赤になりたい。肩とパワーと足に自信があって、走攻守全てでアピールできる。右はパワフルに振るスイングを意識していて、左はシャープに振るスイングを意識している。この番号（背番号51）を任された以上頑張らないといけないと思っているので、1年目から頑張りたい。野球の練習もそうだが、栄養面やトレーニング面など、野球につながる全ての面でレベルアップさせていきたいので、野球だけでなく生活面から意識を高く持ってやりたい。」





ファンからの質問にはお茶目な答えも。■平川 蓮 選手「やれる気という言葉を大事にしていて、やる気はみんなあるが、自分がやれると思える人はいないと思うので、プロ野球選手になれる、と思って練習していけばなれると思う。」■質問「やれる気は何歳から意識？」■平川 連 選手「大学生からです。1年目から頑張りますので応援よろしくお願いします。」2位は齊藤汰直 投手です。身長183センチ、将来のエース候補という右腕です。■齊藤 汰直 投手「実感がそこまでないが、プロ野球選手として自覚ある行動はすでにしているので、しっかりとカープの一員として責任ある行動をしたい。気迫あふれるピッチングは自信を持っているので、カープに入っても気持ちを全面に出して、1球1試合に人生をかけて投げたい。もちろん先発で二桁勝利を目指したい。タイトルは全部とりたい。”顔晴る”という言葉です。前を向いて何があってもやり続けるという意味。1年目からカープの戦力として投げたいので、温かいご声援よろしくお願いします。」3位は勝田成 内野手です。身長163センチとプロの中では小柄ですが、走攻守での総合力に高い評価です。■勝田 成 選手「アピールポイントは守備力と嫌らしい走塁や嫌らしいバッティングを売りにしているので見てほしい。はじめはびっくりしたが、背番号0番を任された以上は結果として貢献できるようにしたい。無失策でゴールデングラブ賞をとりたい。菊池涼介選手が無失策でゴールデングラブ賞をとった年があったので、負けないようにやりたい。」■質問「呼ばれたいあだ名は？」■勝田 成 選手「かっちゃんとか、なるるとか、呼んでいただけたら嬉しい。」4位は工藤 泰己 投手。ストレートに自信があります。■工藤 泰己 投手「球速やボールの強さはかなり自信があるので見てほしい。地道にトレーニングをしていけば、ケガなく160キロを投げることもできると思っているので頑張りたい。最多セーブはずっととりたいと思っていた。守護神が出てきてスタジアムが盛り上がるのは、野球を始めた時からかっこいいと思っていたので、そこを目指して頑張りたい。」5位は赤木 晴哉 投手です。身長191センチと高さがあり、8人きょうだいという家族構成を持ちます。■赤木 晴哉 投手「1番背がでかい存在。姉からもかわいがってもらった。カープのみならず日本球界を代表するような投手として戦いたい。」6位は西川 篤夢 内野手。2025年の新入団で唯一の高校生です。■西川 篤夢 選手「足の速さに自信があるので足の速さを生かした守備力と球際でもアウトできる肩の強さが持ち味。背番号が54で小園選手の5番と矢野選手の4番があるので将来的には2人の素晴らしいところを足したような選手になりたい。」（6:02）7位は髙木 快大投手チームの中軸へ成長する決意です（6:08）■ON髙木 快大「チームのエースはどのカテゴリーでも目標にしている。カープのエースを担えるような投手を目指したい。」（6:16）育成1位は、城西大学の小林 結太。新入団で唯一のキャッチャーです。■小林 結太 捕手「昔からカープが好きだったので、その中で野球ができる実感が湧いてきてうれしい。キャンプからどんどんアピールして、すぐ支配下に上がりたい。」育成2位は、独立リーグから指名された岸本 大希 内野手です。■岸本 大希 選手「脚を生かしたスピード感あるプレーが持ち味。そこをファンに見てもらいたい。」会見後の昼食会では、新井監督が家族の輪の中に入って交流します。さっそく家族一丸の精神で、新たな戦力を迎え入れていました。新入団選手はあすはマツダスタジアムの施設を見学する予定です。2025年12月15日放送