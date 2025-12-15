¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç´¶·ã¡ÖÆüËÜ¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡×¡¡¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤¬10Ç¯´Ö¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à°éÀ®¤Ë¡ÈËë¡É
ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¤Ï15Æü¡¢¹Á¶è¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡Ö2025Ç¯ÅÙ JGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à°ÖÏ«²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ËÃË»Ò6¿Í¡Ê2¿Í·çÀÊ¡Ë¡¢½÷»Ò7¿Í¤Î·×13¿Í¤Î¸½Ìò¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÀÊ¡£¤³¤ì¤¬º£Ç¯ÅÙ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à³èÆ°Ç¼¤á¤È¤Ê¤ë²ñ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶ä¿§¤Î¥á¥À¥ë¤¬ÅÏ¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥ì¥ó¥¸Îý½¬¤â¥é¥¦¥ó¥É¤â¤Ê¤·!?¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¹ç½É¤ËÀøÆþ
¤¿¤À¡¢Áª¼ê°Ê¾å¤Ëº£²ó¤Î¡È¼çÌò¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2015Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÁª¼ê¡¦»ØÆ³¼Ô°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¶¯²½Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¤À¤¬º£·î11Æü¤Ë¡¢¶¥µ»¼Ô¶¯²½»ö¶È¤«¤éÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂàÇ¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÆÃÊÌ¤Ê½¸ÃÄ¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Á´°÷¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎOB¡¢OG¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£Î¹¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£15Ç¯¤ËHC¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Î¥à¥é¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Î2ÅÙ¤Î¥Á¡¼¥àÍ¥¾¡¤ä¡¢¡ÖÀ¤³¦½÷»Ò¥¢¥Þ¡×3°Ì¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¡×¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥Þ¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯½÷»Ò¥¢¥Þ¡×¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼êÍ¥¾¡¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¶¯²½»ö¶È¤ËÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£²ñ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤¿¤Á¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤ä¡¢ÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¶âÃ«Âó¼Â¡¢µ×¾ïÎÃ¡¢¤½¤·¤ÆÍèµ¨¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤¹ÃæÅç·¼ÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤½ÐÏÃ¤ä´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÃÅ¾å¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê10Ç¯´Ö¡£ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£HC¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×»á¤Ø°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¤äÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ï·Ñ¾µºÑ¤ß¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤ÎÆÍÆþ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë¡Ú2025Ç¯¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¢¨¤Ï°ÖÏ«²ñ·çÀÊÁª¼ê¢£ÃË»Òº´Æ£²÷ÅÍ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç2Ç¯¡ËÃÝ¸¶²Â¸ã¡ÊÁáÂç4Ç¯¡ËÅÄÂ¼·³ÇÏ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç3Ç¯¡ËÄ¹ùõÂçÀ±¡ÊÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â1Ç¯¡ËÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç4Ç¯¡Ë¢¨³°´ä¸ÍÚð»Î¡ÊÂå¡¹ÌÚ¹â3Ç¯¡Ë¾¾»³çýÀ¸¡ÊÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¹â2Ç¯¡ËËÜÂç»Ö¡Ê¥¢¥ê¥¾¥ÊÂç1Ç¯¡Ë¢¨¢£½÷»Ò´ä±Ê°ÉÆà¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â2Ç¯¡Ë¿·ÃÏ¿¿Èþ²Æ¡Ê¶¦Î©½÷»ÒÂèÆó¹â3Ç¯¡Ëüâ´ßÎë¡Ê¥Í¥Ã¥È¤ÎÂç³Ømanagara1Ç¯¡ËÄ»µï¤µ¤¯¤é¡ÊÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç1Ç¯¡ËÄ¹ß·°¦Íå¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹â3Ç¯¡Ë×¢µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â1Ç¯¡ËÆ£ËÜ°¦ºÚ¡ÊÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç1Ç¯¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï³¤³°¤Ç¤³¤ì¤À¤±³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡× ¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤¬ÀæÀîÂÙ²Ì¤Ë¶µ¤¨¤¿¹¶¤á¤Î»ÑÀª
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤éÆÍÇË¡¡ÊÆ½÷»ÒºÇ½ªÍ½Áª¤Î·ë²Ì
ÀÐÀîÎË¤Ï¡©¡¡ÊÆÃË»ÒºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Î·ë²Ì
ÀÐÀîÎË¤¬Íèµ¨ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼ÀìÇ°¤Ø¡Ö¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥ì¥ó¥¸Îý½¬¤â¥é¥¦¥ó¥É¤â¤Ê¤·!?¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¹ç½É¤ËÀøÆþ
¤¿¤À¡¢Áª¼ê°Ê¾å¤Ëº£²ó¤Î¡È¼çÌò¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2015Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÁª¼ê¡¦»ØÆ³¼Ô°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¶¯²½Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¤À¤¬º£·î11Æü¤Ë¡¢¶¥µ»¼Ô¶¯²½»ö¶È¤«¤éÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂàÇ¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÆÃÊÌ¤Ê½¸ÃÄ¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Á´°÷¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎOB¡¢OG¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£Î¹¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£15Ç¯¤ËHC¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Î¥à¥é¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Î2ÅÙ¤Î¥Á¡¼¥àÍ¥¾¡¤ä¡¢¡ÖÀ¤³¦½÷»Ò¥¢¥Þ¡×3°Ì¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¡×¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥Þ¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯½÷»Ò¥¢¥Þ¡×¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼êÍ¥¾¡¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¶¯²½»ö¶È¤ËÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£²ñ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤¿¤Á¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤ä¡¢ÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¶âÃ«Âó¼Â¡¢µ×¾ïÎÃ¡¢¤½¤·¤ÆÍèµ¨¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤¹ÃæÅç·¼ÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤½ÐÏÃ¤ä´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÃÅ¾å¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê10Ç¯´Ö¡£ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£HC¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×»á¤Ø°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¤äÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ï·Ñ¾µºÑ¤ß¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤ÎÆÍÆþ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë¡Ú2025Ç¯¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¢¨¤Ï°ÖÏ«²ñ·çÀÊÁª¼ê¢£ÃË»Òº´Æ£²÷ÅÍ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç2Ç¯¡ËÃÝ¸¶²Â¸ã¡ÊÁáÂç4Ç¯¡ËÅÄÂ¼·³ÇÏ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç3Ç¯¡ËÄ¹ùõÂçÀ±¡ÊÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â1Ç¯¡ËÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç4Ç¯¡Ë¢¨³°´ä¸ÍÚð»Î¡ÊÂå¡¹ÌÚ¹â3Ç¯¡Ë¾¾»³çýÀ¸¡ÊÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¹â2Ç¯¡ËËÜÂç»Ö¡Ê¥¢¥ê¥¾¥ÊÂç1Ç¯¡Ë¢¨¢£½÷»Ò´ä±Ê°ÉÆà¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â2Ç¯¡Ë¿·ÃÏ¿¿Èþ²Æ¡Ê¶¦Î©½÷»ÒÂèÆó¹â3Ç¯¡Ëüâ´ßÎë¡Ê¥Í¥Ã¥È¤ÎÂç³Ømanagara1Ç¯¡ËÄ»µï¤µ¤¯¤é¡ÊÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç1Ç¯¡ËÄ¹ß·°¦Íå¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹â3Ç¯¡Ë×¢µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â1Ç¯¡ËÆ£ËÜ°¦ºÚ¡ÊÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç1Ç¯¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï³¤³°¤Ç¤³¤ì¤À¤±³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡× ¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤¬ÀæÀîÂÙ²Ì¤Ë¶µ¤¨¤¿¹¶¤á¤Î»ÑÀª
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤éÆÍÇË¡¡ÊÆ½÷»ÒºÇ½ªÍ½Áª¤Î·ë²Ì
ÀÐÀîÎË¤Ï¡©¡¡ÊÆÃË»ÒºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Î·ë²Ì
ÀÐÀîÎË¤¬Íèµ¨ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼ÀìÇ°¤Ø¡Ö¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡×